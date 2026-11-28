رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي طويل الأجل لجنوب أفريقيا بالعملات الأجنبية إلى "BB+" مقابل "BB" سابقا، مدعومة بتحسن المسار المالي للبلاد، وتوقعات بتحقيق الحكومة فائضا أوليا في الموازنة للعام الرابع على التوالي خلال عام 2026.

وأوضحت الوكالة، في بيان، أن تحسن مؤشرات المالية العامة يأتي رغم استمرار التحديات التي يواجهها الاقتصاد، الذي عانى لسنوات ضعف معدلات النمو وارتفاع مستويات الدين العام وتزايد أعباء خدمته، فضلا عن حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأضافت أن جهود ضبط أوضاع المالية العامة مستمرة، ومن المتوقع أن تتواصل خلال الفترة المقبلة، رغم تأثير الصراع في الشرق الأوسط على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لجنوب أفريقيا خلال عام 2026.

وكانت وزارة الخزانة الوطنية في جنوب أفريقيا قد أفادت، في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت ذروتها عند 74.6% خلال السنة المالية 2025 / 2026، وهي نسبة تقل عن التقديرات السابقة الواردة في مراجعة الموازنة نصف السنوية لعام 2026، والتي بلغت 78.4%.

كما حافظت الحكومة على تحقيق فائض أولي في الموازنة على مدى ثلاث سنوات متتالية، وهو ما يعني تجاوز الإيرادات الحكومية النفقات العامة باستثناء مدفوعات فوائد الدين.

وتتوقع "ستاندرد آند بورز" أن يسجل الاقتصاد الجنوب أفريقي نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.3% خلال عام 2026، على أن يبلغ متوسط النمو 1.7% خلال الفترة من 2027 إلى 2029، مدعومًا بالإصلاحات الجارية في قطاع الكهرباء وعدد من القطاعات الأخرى.

وفي السياق ذاته، أشار صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء الماضي، إلى أن اقتصاد جنوب أفريقيا أظهر مرونة نسبية، مستفيدًا من تحسن الأسس الاقتصادية.

وأبقت الوكالة على النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي لجنوب أفريقيا عند مستوى "مستقر"، موضحة أن استمرار تحسن المؤشرات المالية وتراجع رصيد الدين الحكومي يسهمان في موازنة المخاطر المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة الصراع في الشرق الأوسط.