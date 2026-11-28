​شيّع أهالي محافظة المنوفية، في أجواء يسودها الحزن والأسى، جثمان الشاب "محمد"، الضحية الخامسة لحريق الوراق، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، وسط مشاركة حاشدة من أسرته وأصدقائه وأهالي قريته.

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​ أُقيمت صلاة الجنازة عقب وصول الجثمان من المشرحة بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية واستخراج تصريح الدفن بقريته قرية شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

سادت حالة من الانهيار بين أسرة الفقيد وذويه أثناء تشييع الجثمان، مع ترديد الدعوات له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، خاصةً انه كان يعيش مع والدته قائم على خدمتها بعد وفاة والده واحد شقيقه.

يُذكر أن الفقيد لقي مصرعه متأثرًا بإصابته جراء الحريق الذي نشب في منطقة الوراق، ليلحق بأربعة ضحايا آخرين لقوا حتفهم في الحادث ذاته.