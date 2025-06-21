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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مشروب الزنجبيل والنعناع.. سلاحك الطبيعي ضد الانتفاخ

مشروب الزنجبيل والنعناع: سلاحك الطبيعي ضد الانتفاخ
مشروب الزنجبيل والنعناع: سلاحك الطبيعي ضد الانتفاخ
أسماء عبد الحفيظ

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الانتفاخ اضطرابات في الجهاز الهضمي، قد يشعر الشخص بثقل في البطن، وألم وعدم راحة تؤثر على نشاطه اليومي، بينما يلجأ البعض للأدوية الكيميائية، فإن الطبيعة تقدم لنا حلولًا آمنة وطبيعية للتخلص من هذا الانزعاج بسرعة وفعالية.

مشروب الزنجبيل والنعناع..سلاحك الطبيعي ضد الانتفاخ
 

مشروب الزنجبيل والنعناع..سلاحك الطبيعي ضد الانتفاخ 

في إطار هذا كشفت خبيرة التغذية، سلمي الحافظ، سنتحدث عن مشروب طبيعي بسيط وسحري يجمع بين فوائد الزنجبيل والنعناع، معروف بقدرته على تخفيف الانتفاخ في وقت قياسي، وسنستعرض كيف يمكن لهذا المشروب أن يعيد لك راحة البطن والنشاط.

 1. لماذا يحدث الانتفاخ؟

الانتفاخ هو تراكم الغازات في المعدة أو الأمعاء نتيجة لهضم غير مكتمل أو ابتلاع الهواء أثناء الأكل، قد يسببه تناول أطعمة معينة، التوتر، أو اضطرابات مثل القولون العصبي. الانتفاخ ليس مرضًا بحد ذاته لكنه إشارة تنبيه لجسمك بأن هناك خلل ما في الجهاز الهضمي.

مشروب الزنجبيل والنعناع..سلاحك الطبيعي ضد الانتفاخ 

2. الزنجبيل: مضاد الالتهاب الطبيعي

الزنجبيل لا يُستخدم فقط كتوابل في الأطعمة، بل هو من أقوى العلاجات الطبيعية لمشاكل الهضم. يحتوي على مركبات تساعد على تحفيز إنتاج الأنزيمات الهضمية، مما يسهل عملية الهضم ويقلل من تكون الغازات. كما يعمل الزنجبيل كمضاد للالتهابات، مما يساعد في تخفيف التهيج في جدار المعدة والأمعاء.

3. النعناع: مهدئ عضلات الجهاز الهضمي

أوراق النعناع تحتوي على مادة المنثول التي تساعد على استرخاء العضلات الملساء في الجهاز الهضمي، وبالتالي تقليل التقلصات المؤلمة المسببة للانتفاخ، كما يعزز النعناع تدفق العصارة الصفراوية التي تلعب دورًا مهمًا في هضم الدهون.

مشروب الزنجبيل والنعناع..سلاحك الطبيعي ضد الانتفاخ 

4. كيفية تحضير المشروب

  • لتحضير مشروب الزنجبيل والنعناع الفعال، اتبع الخطوات التالية:
  • قم بتقطيع قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج إلى شرائح رفيعة.
  • أضف 5 إلى 6 أوراق من النعناع الطازج.
  • صب كوبًا من الماء المغلي على المكونات، واتركها منقوعة لمدة 5-7 دقائق.
  • صفي المشروب، وأضف ملعقة صغيرة من العسل لتحلية طبيعية اختياري.
  • تناول المشروب دافئًا وببطء للحصول على أفضل النتائج.

5. الفوائد الصحية للمشروب

  • يخفف الانتفاخ والغازات بسرعة.
  • يساعد في تهدئة المعدة وتقليل الشعور بالثقل.
  • يعزز الهضم ويقلل من مشاكل القولون العصبي.
  • يحتوي على مضادات أكسدة تحسن الصحة العامة.
  • آمن وطبيعي، ولا يحتوي على آثار جانبية كالأدوية الكيميائية.

6. نصائح إضافية للوقاية من الانتفاخ

  • تناول الطعام ببطء وامضغه جيدًا لتقليل ابتلاع الهواء.
  • تجنب المشروبات الغازية والأطعمة التي تسبب الغازات مثل البقوليات والكرنب.
  • مارس الرياضة بانتظام لتحسين حركة الأمعاء.
  • اشرب كمية كافية من الماء يوميًا.
  • تجنب التوتر والقلق الذي يؤثر سلبًا على الجهاز الهضمي.
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