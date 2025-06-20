10 أطعمة "سحرية" لتنظيم الأمعاء وتحسين الهضم.. احرص على تناولها

مع تزايد مشاكل الجهاز الهضمي من انتفاخ وغازات وإمساك، يؤكد خبراء التغذية أن الحل قد يكون بسيطًا ويكمن في نوعية الطعام.

أطعمة تحسن صحة الأمعاء وتسهل عملية الهضم

وهناك قائمة بـ10 أطعمة طبيعية أثبتت الدراسات فاعليتها في تحسين صحة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم، وفقا لما نشر في موقع Healthline وWebMD، وتشمل ما يلي:

ـ الزبادي:

غني بالبروبيوتيك (البكتيريا النافعة)، يساعد على توازن الميكروبيوم وتحسين الهضم.

الزبادي

ـ الكفير:

مشروب لبني مخمّر يحتوي على تركيز عالٍ من البروبيوتيك، ويُعد داعمًا قويًا لصحة القولون.

الكفير

ـ الشوفان:

يحتوي على ألياف قابلة للذوبان تنظم حركة الأمعاء وتقلل من اضطرابات الهضم.

الشوفان

ـ البابايا:

تحتوي على إنزيم "باباين" الطبيعي الذي يساعد في تكسير البروتينات وتحسين امتصاص الغذاء.

البابايا

ـ الزنجبيل:

يحسن من إفراز العصارات الهضمية، ويقلل من الغثيان والانتفاخ بعد الوجبات.

الزنجبيل

ـ الموز:

سهل الهضم، غني بالبوتاسيوم والبكتين، ويعيد توازن البكتيريا النافعة بعد اضطرابات المعدة.

الموز

ـ الخضروات الورقية:

مثل السبانخ والبروكلي، غنية بالألياف والمركبات المضادة للالتهاب التي تحمي بطانة المعدة.

الخضروات الورقية

ـ البقوليات:

توفر ألياف prebiotics التي تغذي بكتيريا الأمعاء النافعة، لكنها تحتاج طهيًا جيدًا لتقليل الغازات.

البقوليات

ـ التفاح:

يحتوي على "البكتين"، وهو نوع من الألياف يحسن حركة الأمعاء ويقي من الإمساك.

التفاح

ـ الكمون والشمر:

تستخدم منذ القدم لتقليل الغازات وتحفيز العصارات الهضمية.

الكمون والشمر

نصيحة الخبراء لتجنب مشاكل عشر الهضم

ـ احرص على شرب كميات كافية من المياه يوميًا.

ـ مضغ الطعام ببطء.

ـ تقليل تناول الأطعمة الدهنية.

ـ ممارسة نشاط بدني خفيف بانتظام.