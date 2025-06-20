قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتشال سيدة خمسينية من أسفل أنقاض عقاري حدائق القبة
الرئيس التركي والمستشار الألماني يبحثان تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية
السفارة السويسرية في طهران تغلق أبوابها بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية
رئيسة تروكاديرو للدبلوماسية: أوروبا تبحث عن حلول بديلة لأزمة إسرائيل وإيران
ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة بورتو في كأس العالم للأندية
الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة.. أسعار الذهب اليوم| أخبار التوك شو
دعاء آخر ساعة يوم الجمعة للرزق.. اغتنم الوقت الذي لا ترد فيه الدعوة
إعلام عبري: دمار كبير جراء سقوط صواريخ إيرانية في مناطق عدة
تراجع 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الجمعة
إعلام إيراني: الحرس الثوري استهدف مقر البث الميداني للقناة 14 في حيفا
وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل تستهدف المستشفيات .. ومات كثير من المدنيين
حقيقة إعلانات وظائف "الشغل من المنزل" المنسوبة لوزارة العمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فاكهة صيفية محبوبة تنظف الكبد وتطرد السموم من الجسم بفعالية مذهلة

لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟
لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟
آية التيجي

في أيام الصيف الحارة، لا تقتصر أهمية الفاكهة على الترطيب والانتعاش فقط، بل إن بعض الفواكه الموسمية تلعب دورًا طبيًا مذهلًا في تنقية الجسم من السموم وتحسين وظائف الكبد والكلى.

لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟

وتُعد فاكهة البطيخ واحدة من أقوى الفواكه التي تساعد الجسم على التخلص من السموم بشكل طبيعي، إلى جانب فوائدها الصحية المذهلة، ووفقًا لما نشر في موقع Healthline وMedical News Today، ومن أبرزها ما يلي:

ـ يطرد السموم عن طريق البول:
البطيخ غني بنسبة تزيد عن 90% من الماء، ما يجعله مدرًا طبيعيًا للبول، وبالتالي يساعد في طرد الفضلات والسوائل الضارة.

ـ يدعم صحة الكبد:
يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل الليكوبين، والتي تلعب دورًا مهمًا في تقليل التوتر التأكسدي وحماية خلايا الكبد.

لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟

ـ يقي من حصوات الكلى:
بفضل خصائصه المدرّة للبول، يساعد البطيخ في تقليل ترسيب الأملاح وتقليل فرص تكوّن الحصوات.

ـ يقلل من الالتهابات الداخلية:
مركب "السيترولين" الموجود في البطيخ يعمل على توسيع الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية، ما يساهم في خفض الالتهابات المزمنة.

ـ سهل الهضم ومناسب للأطفال والكبار:
يحتوي على ألياف خفيفة تسهّل الهضم دون أن تسبب انتفاخًا أو غازات.

لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟

نصيحة طبية لتناول البطيخ بأمان

للحصول على أقصى فائدة من البطيخ، يُفضل تناوله بين الوجبات أو على معدة خفيفة، دون خلطه بأنواع أخرى من الطعام. كما يُنصح باختياره طازجًا ومبردًا.

البطيخ الصيف فاكهة البطيخ السموم الفواكه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية حاسمة وتكليفات مباشرة من الرئيس السيسي لكبار رجال الدولة

وزير مالية الإحتلال

وزير مالية الاحتلال يطالب دول الخليج بدفع تكاليف الحرب ضد إيران

ارشيفية

انهيار عقارين من أربعة طوابق في حدائق القبة

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 وصل كام؟

الايجار القديم

إنهاء عقد الإيجار وإخلاء الشقق فورا في 3 حالات.. قانون الإيجار القديم

من حق من الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة

الشبكة لمن والهدايا عند فسخ الخطبة من قبل الخاطب؟.. الإفتاء تجيب

ترمس الشاي

ترمس الشاي يسبب الموت في هذه الحالات

حكم زواج الرجل من بنت مطلقته

حكم زواج الرجل من بنت مطلقته .. الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

صفات أهل الإيمان

صفات أهل الإيمان.. خطيب المسجد النبوي: 3 أمور تقودهم لعبادة ربهم

الدكتور ربيع الغفير

خطيب الجامع الأزهر يحذر من الانسياق وراء الشائعات المغرضة

خطيب الجامع الأزهر

خطيب الجامع الأزهر: الإيمان الصادق والوحدة سبيل عزة الأمة الإسلامية وريادتها

بالصور

فاكهة صيفية محبوبة تنظف الكبد وتطرد السموم من الجسم بفعالية مذهلة

لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟
لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟
لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟

رجل يكسب 100 ألف دولار من الإبلاغ عن المخالفات المرورية للسيارات

مخالفات مروررة
مخالفات مروررة
مخالفات مروررة

لوك جديد.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

تويوتا تطلق سيارة كهربائية تعتمد على تقنيات شاومي وهاواوي الصينية

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فيديو

محمود عامر

مش تسول.. فنان معروف يشكي قلة الأعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الرجاء.. نور القلب حين يضيق العالم

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

المزيد