فاكهة صيفية محبوبة تنظف الكبد وتطرد السموم من الجسم بفعالية مذهلة

في أيام الصيف الحارة، لا تقتصر أهمية الفاكهة على الترطيب والانتعاش فقط، بل إن بعض الفواكه الموسمية تلعب دورًا طبيًا مذهلًا في تنقية الجسم من السموم وتحسين وظائف الكبد والكلى.

لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟

وتُعد فاكهة البطيخ واحدة من أقوى الفواكه التي تساعد الجسم على التخلص من السموم بشكل طبيعي، إلى جانب فوائدها الصحية المذهلة، ووفقًا لما نشر في موقع Healthline وMedical News Today، ومن أبرزها ما يلي:

ـ يطرد السموم عن طريق البول:

البطيخ غني بنسبة تزيد عن 90% من الماء، ما يجعله مدرًا طبيعيًا للبول، وبالتالي يساعد في طرد الفضلات والسوائل الضارة.

ـ يدعم صحة الكبد:

يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل الليكوبين، والتي تلعب دورًا مهمًا في تقليل التوتر التأكسدي وحماية خلايا الكبد.

لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟

ـ يقي من حصوات الكلى:

بفضل خصائصه المدرّة للبول، يساعد البطيخ في تقليل ترسيب الأملاح وتقليل فرص تكوّن الحصوات.

ـ يقلل من الالتهابات الداخلية:

مركب "السيترولين" الموجود في البطيخ يعمل على توسيع الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية، ما يساهم في خفض الالتهابات المزمنة.

ـ سهل الهضم ومناسب للأطفال والكبار:

يحتوي على ألياف خفيفة تسهّل الهضم دون أن تسبب انتفاخًا أو غازات.

لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟

نصيحة طبية لتناول البطيخ بأمان

للحصول على أقصى فائدة من البطيخ، يُفضل تناوله بين الوجبات أو على معدة خفيفة، دون خلطه بأنواع أخرى من الطعام. كما يُنصح باختياره طازجًا ومبردًا.