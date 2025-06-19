«بودرة سحرية من الطبيعة».. مطحون السدر يعزّز جمال الشعر ويُنقّي البشرة| اعرفي الطريقة

يتجه الكثير من خبراء التجميل والباحثين في العلاجات الطبيعية مؤخرًا إلى الاستفادة من فوائد مطحون السدر.

فوائد مطحون السدر للشعر والبشرة

وطالما استخدمت تلك النبتة في الطب التقليدي، ويُثبت العلم الحديث اليوم فاعليتها في العناية بالشعر والبشرة، وفقا لما نشر في موقع Healthline وByrdie وStyleCraze.

ويحتوي السدر يحتوي على تركيبة فريدة من مضادات الأكسدة والمعادن، جعلته خيارًا مثاليًا للعناية اليومية بالجمال.

فوائد مطحون السدر للبشرة

فوائد مطحون السدر للبشرة

ـ ينقّي المسام ويمنع ظهور الحبوب بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا.

ـ يقشر البشرة بلطف ويُزيل الخلايا الميتة.

ـ يهدّئ الالتهابات الجلدية مثل الأكزيما والحساسية.

طريقة الاستخدام:

يُخلط مع الزبادي أو ماء الورد، ويوضع كماسك للوجه 10–15 دقيقة، مرة أو مرتين أسبوعيًا.

فوائد مطحون السدر للشعر

فوائد مطحون السدر للشعر

ـ يقوي بصيلات الشعر ويقلل من التساقط.

ـ ينظف فروة الرأس ويقلل القشرة والدهون الزائدة.

ـ يزيد من كثافة الشعر ولمعانه مع الاستخدام المنتظم.

ـ يُستخدم كبديل طبيعي للبلسم أو الشامبو.

طريقة الاستخدام:

يُخلط مع الماء الساخن حتى يصبح عجينة، يُوضع على الشعر من 30 إلى 60 دقيقة، ثم يُغسل بماء دافئ.

نصيحة الخبراء لإستخدام السدر بشكل آمن

لنتائج أفضل، يمكن خلط السدر مع زيوت طبيعية مثل: زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، مع الحرص على اختبار الماسك على منطقة صغيرة من الجلد أولًا لتفادي أي تفاعل تحسسي.