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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

في بداية الصيف .. 4 أطعمة تزيد الشعور بالحر يجب تقليلها

أطعمة شائعة تُزيد حرارة الجسم وتُشعرك بالإرهاق
أطعمة شائعة تُزيد حرارة الجسم وتُشعرك بالإرهاق
آية التيجي

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تميل كثير من الأمهات إلى شراء الخضراوات والفواكه المرطّبة، وتحضير وجبات خفيفة تمنح الجسم الطاقة وتخفف الإحساس بالحر.

أطعمة شائعة تُزيد حرارة الجسم وتُشعرك بالإرهاق

وهناك بعض الأطعمة الشائعة قد تُزيد من حرارة الجسم وتسبب شعورًا بالإرهاق والتعب، خاصة عند تناولها في أوقات الذروة.

وهناك 4 أطعمة يُفضل التقليل منها خلال فصل الصيف، وفقا لما نشر في موقع magazine.circledna، ومن أبرزها :

الأطعمة الغنية بالنشويات

ـ الأطعمة الغنية بالنشويات:
مثل البطاطا، البطاطس، المكرونة، وحبوب القمح الكاملة.
ورغم أنها تمد الجسم بالطاقة وتُشعر بالشبع، إلا أن هضمها يتطلب مجهودًا كبيرًا، ما يؤدي إلى توليد حرارة داخلية تضاف إلى حرارة الجو، وتزيد من الإحساس بالتعب.

اللحوم الحمراء

ـ اللحوم الحمراء:
تُعد من أكثر الأطعمة صعوبة في الهضم، ما يؤدي إلى إنتاج حرارة زائدة داخل الجسم.

وينصح الخبراء باختيار اللحوم الخفيفة قليلة الدهون خلال الصيف، للحصول على البروتين دون الشعور بالثقل.

الكمون والزنجبيل

ـ الكمون والزنجبيل:
رغم فوائدهما الصحية، إلا أن الكمون والزنجبيل من التوابل التي ترفع حرارة الجسم أكثر حتى من الفلفل الأسود أو الفلفل الحار، لذا يُفضل استخدامها بكميات معتدلة في الأكلات الصيفية.

الموز

ـ الموز:
من الفواكه المغذية والمفيدة، لكن تناوله بكثرة في الصيف قد يُحفّز إنتاج الحرارة في الجسم، لذلك يُنصح بتناوله باعتدال للاستفادة من قيمته دون التسبب في زيادة الإحساس بالحر.

نصيحة للتغلب على إرتفاع درجات الحرارة في الصيف

اختاري وجبات خفيفة، مرطّبة، وسهلة الهضم خلال أيام الصيف الحارة، وابتعدي عن الأطعمة التي ترهق الجهاز الهضمي وتُرهق الجسم بمزيد من الحرارة.

أطعمة فصل الصيف ارتفاع درجات الحرارة الفواكه الإرهاق

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