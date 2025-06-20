علماء يكشفون عن الطريقة الأكثر صحية لشرب القهوة

هذا هو الاستنتاج الذي توصلت إليه دراسة جديدة من جامعة تافتس، والتي وجدت أن هذه الفائدة الواضحة للقهوة تختفي عند إضافة الكريمة والحليب والسكر.

وقال مؤلف الدراسة وخبيرة علم الأوبئة فانغ فانغ تشانغ في بيان: "القهوة من بين المشروبات الأكثر استهلاكًا في العالم".

"بما أن ما يقرب من نصف البالغين في أمريكا يشربون كوبًا واحدًا على الأقل يوميًا، فمن المهم بالنسبة لنا أن نعرف ما قد يعنيه ذلك لصحتنا

قد تُعزى الفوائد الصحية للقهوة إلى مركباتها النشطة بيولوجيًا، إلا أن نتائجنا تشير إلى أن إضافة السكر والدهون المشبعة قد تقلل من فوائدها المتعلقة بالوفيات

على وجه التحديد، قام الفريق بتصنيف استهلاك القهوة على أساس ما إذا كان المشروب يحتوي على الكافيين أو منزوع الكافيين؛ ويتم تناوله مع أو بدون أشكال مختلفة من السكر؛ وما إذا كان يتم شربه مع أو بدون الحليب أو الكريمة أو نصف ونصف.

كما نظر الباحثون إلى كمية السكر أو الدهون المشبعة، على التوالي، التي تمت إضافتها إلى قهوة المشاركين - مع تصنيف كمية السكر المضافة المنخفضة (سواء على شكل سكر حبيبي أو عسل أو شراب) والدهون المشبعة على أنها أقل من 5 في المائة من القيمة اليومية

إجمالاً، ارتبط شرب القهوة السوداء والقهوة منخفضة السكر المضاف والدهون المشبعة بانخفاض خطر الوفاة لجميع الأسباب بنسبة 14%، مقارنةً بمن لا يشربون القهوة، ولكن لم يُلاحظ هذا الارتباط نفسه في القهوة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف أو الدهون المشبعة

المصدر newsweek