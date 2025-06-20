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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

3 أطعمة تضر بصحة الكبد.. ابتعد عنها فورا

الكبد
الكبد
نهى هجرس

يحرص العديد من الأشخاص للحفاظ على صحتهم بشكل كبير، ولكن لا يعلمون أن بعض الأطعمة يمكن أن تضر بصحة الكبد، ويجب التوقف عن تناولها.

أطعمة تضر بصحة الكبد

- الأطعمة الدهنية

البطاطس المقلية والبرجر خيارٌ غير مناسب للحفاظ على صحة الكبد، تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة قد يُصعّب على الكبد القيام بوظائفه، مع مرور الوقت، قد يُؤدي ذلك إلى التهاب، والذي بدوره قد يُسبب تليف الكبد 

- تناول السكر

الإفراط في تناول الحلويات قد يُؤثر سلبًا على كبدك، لأن جزءًا من وظيفته هو تحويل السكر إلى دهون، إذا أفرطت في تناولها، يُنتج كبدك كميات كبيرة من الدهون، والتي تتراكم في غير مكانها، على المدى الطويل، قد تُصاب بحالة تُسمى داء الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي (MASLD)، لذا، احرص على راحة كبدك بتناول الحلويات بين الحين والآخر

- أغسل يديك كثيرًا

حافظ على نظافة يديك بالماء الدافئ والصابون، تأكد من غسل يديك جيدًا في حال ملامسة أي شيء يُعتبر غير نظيف أو غير صحي

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