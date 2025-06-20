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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ترمس الشاي يسبب الموت في هذه الحالات

ترمس الشاي
ترمس الشاي
ريهام قدري

أثارت واقعة وفاة رجل تايواني بسبب الترمس جدلا كبيرا، حيث بدأ يعاني هذا الرجل من تدهور صحي ملحوظ خلال العام الماضي، مع ظهور أعراض تنفسية شديدة، مما استدعى إدخاله إلى المستشفى لإجراء فحوص شاملة. 

كانت المفاجأة حين كشفت التحاليل عن مستويات مرتفعة من المعادن الثقيلة في دمه 

بعد تحقيق الأطباء، تبين أن الرجل كان يستخدم علبة ثرمو (ترمس) واحدة يوميًا لأكثر من عشرة أعوام.

 داخل الترمس ظهرت صدأ وتآكل مع مرور الوقت، وكان يُستخدم لتخزين مشروبات حمضية مثل القهوة والشاي والعصائر . 

هذا التآكل أدى إلى تسرب المعادن الثقيلة إلى المشروبات.

3. نهاية مأساوية

نتيجة التسمم، لم يكتفِ الوضع الصحي بتدهور المناعة فقط، بل أدى أيضًا إلى التهابات رئوية حادة. 

رغم تدخل الأطباء، توفي الرجل بعد أقل من عام من تشخيصه .

قال الأطباء إن الترمس رُبما أصبح مصدرًا لتسرب السموم، لاسيما مع تخزين مشروبات غازية أو حمضية لفترة طويلة. وقد شُدد على نصائح وقائية لضمان سلامة استخدام مثل هذه العبوات .

5. نصائح صحية

يفضل استخدام أنواع ترمس من ستانلس ستيل 304 المقاومة للصدأ.

تجنّب تعبئة العبوة بمشروبات حمضية أو غازية لفترات طويلة.

تنظيف دوري عميق للثرمو بانتظام.

وأخيرًا: استبدال الثرمو كل 2–3 سنوات من الاستخدام المتواصل .

المصدر  «Oddity Centra

ترمس الشاي ترمس الشاي يؤدي للموت الترمس

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