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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لن تصدق.. هذه الأعراض تشير لفرط الكالسيوم في الجسم

الكالسيوم
الكالسيوم
نهى هجرس

يعد الكالسيوم  عنصرا أساسيا للحصول على هيكل عظمي قوي، كما أنه ضروري للعمل الصحي للأعصاب والعضلات، بما في ذلك القلب.

ولكن يمكن لمستويات الكالسيوم المرتفعة ( فرط كالسيوم الدم ) أن تسبب مجموعة متنوعة من المشاكل التي تتراوح في شدتها من الصداع إلى مشاكل القلب التي تهدد الحياة

نسبة الكالسيوم المرتفعة
يمكن أن يكون فرط كالسيوم الدم خفيفًا أو متوسطًا أو شديدً، كما يمكن أن يكون حادًا (قصير الأمد) أو مزمنًا، وذلك حسب سبب ارتفاع مستويات الكالسيوم لديك.

كثير من الناس - وخاصةً أولئك الذين لا يعانون من مشكلة صحية كامنة تُسبب ارتفاع مستويات الكالسيوم لديهم - لا تظهر عليهم أعراض واضحة لفرط كالسيوم الدم. 

ولكن قد تُشير جميع هذه الأعراض إلى هذه الحالة:

ألم العظام

الصداع

التعب والخمول

كثرة التبول والعطش

الغثيان والقيء والإمساك و /أو فقدان الشهية

آلام العضلات أو ضعفها أو تقلصاتها

حصوات الكلى

مشاكل الذاكرة والارتباك والتهيج والاكتئاب

أعراض القلب مثل الخفقان والإغماء وعدم انتظام ضربات القلب

الفشل الكلوي
 

المصدر Cleveland clinic 

الكالسيوم فرط الكالسيوم أضرار فرط الكالسيوم العظام

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