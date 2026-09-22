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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط نصف طن دهانات منتهية الصلاحية وتحرير 8 محاضر في حملة تموينية بإسنا

ضبط نصف طن دهانات منتهية الصلاحية وتحرير 8 محاضر في حملة تموينية بإسنا
ضبط نصف طن دهانات منتهية الصلاحية وتحرير 8 محاضر في حملة تموينية بإسنا
شمس يونس

تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر من ضبط نصف طن من دهانات الحوائط منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام، خلال حملة تفتيشية مكبرة استهدفت الأسواق والمنشآت والمخابز بدائرة مركز إسنا، في إطار جهود إحكام الرقابة على السلع والتصدي للمخالفات التموينية.

وجاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، وبمتابعة عبدالرازق الصافي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بشأن تكثيف الحملات الرقابية والتأكد من سلامة المنتجات والالتزام بالاشتراطات والقرارات التموينية.

وأسفرت أعمال التفتيش داخل أحد مراكز تلوين الحوائط عن ضبط نحو نصف طن من الدهانات منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام، حيث جرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع، ومحضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إلى جانب محضرين لإنتاج خبز ناقص الوزن، فضلا عن تحرير محضرين لعدم توافر الاشتراطات الخاصة بالنظافة.

وقاد الحملة أحمد محمود ربيع، مدير الرقابة التموينية بمديرية التموين بالأقصر، بمشاركة محمد عثمان أحمد، كبير مفتشي المديرية، وشريف أحمد سعد، مفتش بديوان المديرية، وبالتنسيق مع إدارة تموين إسنا برئاسة أحمد طه، مدير الإدارة.

وأكد عبدالرازق الصافي، وكيل وزارة التموين بالأقصر، استمرار الحملات الرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية، والتأكد من جودة وصلاحية السلع المطروحة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

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