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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

70 عامًا من العطاء.. صحفيي الإسكندرية تكرّم رموز العمل النقابي والصحفي

حفل بنقابة الصحفيين بالاسكندرية
حفل بنقابة الصحفيين بالاسكندرية
أحمد بسيوني

 نظمت نقابة الصحفيين بالإسكندرية، اليوم السبت، احتفالية بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيس النقابة بالمحافظة، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للصحفيين، ونقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، إلى جانب عدد من شيوخ المهنة وأعضاء النقابة.

وجاءت الاحتفالية احتفاءً بتاريخ العمل الصحفي والنقابي بالإسكندرية، واستعادة لمسيرة الأجيال المتعاقبة التي أسهمت في ترسيخ دور النقابة وخدمة الصحفيين والمهنة، فضلًا عن تكريم عدد من الأسماء التي تركت بصمة في تاريخ الجماعة الصحفية بالمحافظة.

رزق الطرابيشي: الاحتفالية تؤكد تواصل الأجيال

وقال رزق الطرابيشي، نقيب الصحفيين بالإسكندرية، إن الاحتفالية تؤكد تواصل الأجيال داخل الجماعة الصحفية، مشيرًا إلى أنها تتضمن تكريم النقباء السابقين واستعادة أسماء أعضاء النقابة على مدار تاريخها، تقديرًا لما قدموه من جهود في خدمة المهنة والنقابة.

وأضاف الطرابيشي: «نحن جميعًا في مجلس نقابة الصحفيين في الإسكندرية نعمل فقط من أجل مصلحة أعضاء النقابة»، مؤكدًا أن خدمة الصحفيين والحفاظ على مكانة النقابة ودورها يمثلان الهدف الأساسي لمجلس النقابة.

رامي ياسين: ننقل خبرات الأساتذة إلى الأجيال الجديدة

وأكد رامي ياسين، سكرتير عام نقابة الصحفيين بالإسكندرية، أن النقابة كانت دائمًا قوية بمجالسها المتعاقبة وأعضائها الذين أسهموا في إثراء العمل الصحفي والنقابي بالمحافظة.

وأشار إلى أن النقابة تتمتع بدور مؤثر في المجتمع السكندري، موضحًا أن الأجيال الحالية استفادت من تجارب من سبقوها، وتسعى إلى نقل تلك الخبرات والمهنية إلى الأجيال القادمة.

وقال: «تعلمنا من أساتذتنا والأجيال التي سبقتنا، وننقل تجربتنا ومهنيتنا إلى الأجيال القادمة»، مؤكدًا أهمية استمرار التواصل بين الأجيال داخل الجماعة الصحفية.

شيرين العقاد: من جيل إلى جيل

وقالت شيرين العقاد، وكيل نقابة الصحفيين بالإسكندرية، إن النقابة أُنشئت في الإسكندرية عام 1956، مشيرة إلى أن الاحتفالية تأتي لتكريم الأسماء التي صنعت جانبًا مهمًا من الذاكرة الصحفية السكندرية، وأسهمت في الدفاع عن قضايا المهنة ونقل رسالتها إلى الأجيال الجديدة.

وأكدت أن مسيرة النقابة مستمرة عبر تعاقب الأجيال، قائلة إن الاحتفال يمثل تأكيدًا على استمرار النقابة «من عام لعام ومن جيل لجيل»، بما يحفظ تاريخها ويعزز دورها في خدمة الصحفيين والمهنة.

من جانبها، أكدت إيمان عوف، عضو مجلس النقابة العامة للصحفيين، أن تواصل الأجيال يمثل أحد أهم العوامل التي تسهم في نقل الخبرات وصقلها، مشددة على أهمية الاستفادة من تجارب الأساتذة السابقين والبناء عليها مستقبلًا.

حسين الزناتي: الإسكندرية منارة الثقافة والصحافة

وقال حسين الزناتي، وكيل النقابة العامة للصحفيين، إن الإسكندرية كانت وما زالت منارة للثقافة والمعرفة والنشر والتنوير، مشيرًا إلى أن صحيفة «الأهرام» العريقة بدأت من الإسكندرية.

وأضاف أن المدينة أسهمت على مدار تاريخها في نشر المعرفة والثقافة داخل مصر وخارجها، وشهدت ظهور العديد من الشعراء والكتاب والمثقفين الذين أثروا الحركة الفكرية والثقافية.

محمد شبانة: نحتفي بالماضي ونواصل للمستقبل

وقال محمد شبانة، عضو مجلس النقابة العامة للصحفيين، إن الاحتفالية تأتي للاحتفاء بسبعة عقود من العمل الصحفي والنقابي في مدينة كانت ولا تزال إحدى منارات الفكر والثقافة، مؤكدًا أن الإسكندرية تمثل علامة بارزة في التاريخ الصحفي.

وأضاف شبانة: «نحن نحتفل بالماضي ونواصل للمستقبل»، مشيرًا إلى أن الصحافة تواجه عالمًا سريع التغير، ما يتطلب مواكبة التطورات، خاصة مع سرعة تداول المعلومات، مع الحفاظ في الوقت ذاته على تقاليد المهنة ومبادئها.

تكريم الأساتذة وتوثيق تاريخ النقابة

وقال محمد يحيى، عضو مجلس النقابة العامة للصحفيين، إن أعضاء النقابة يعتزون بتكريم أساتذتهم والأسماء التي رحلت عن عالمنا، تقديرًا لما قدموه من إسهامات في مسيرة العمل الصحفي والنقابي.

وشهدت الاحتفالية عرض فيلم وثائقي استعرض جانبًا من تاريخ نقابة الصحفيين بالإسكندرية ومسيرة مجالسها المتعاقبة، وتضمن توثيقًا لأسماء عدد من النقباء والشخصيات النقابية، من بينهم أنور سعيد، ألبير توفيق، منير المسيري، حمدي ياسين، حسين ثابت، عامر عيد، محمد الكيلاني، عصام رفعت، هويدا فتحي، فكري عبد السلام، ورزق الطرابيشي، في احتفاء بسبعة عقود من العمل الصحفي والنقابي بالإسكندرية.

الإسكندرية نقابة الصحفيين حفلة تكريم

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