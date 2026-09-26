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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كيف تعيد الدبلوماسية المصرية صياغة دورها الإقليمي والدولي؟ .. أستاذ علوم سياسية يوضح

الدبلوماسية المصرية
الدبلوماسية المصرية
محمود زيدان

لم تعد الدبلوماسية المصرية تقف عند حدود إدارة الأزمات الإقليمية والدولية أو الاكتفاء بالاستجابة لتداعياتها، بل سجلت تحولاً استراتيجياً جوهرياً نحو المشاركة الفعلية في صناعة القرار وتوجيه بوصلة الأحداث.

وفي هذا السياق، قال الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، إن السياسة الخارجية المصرية تجاوزت مرحلة التعامل مع التحديات باعتبارها مجرد متلقٍ للأوضاع المتفجرة أو مستجيبة لها.

وأشار إلى أن نشاط الدبلوماسية المصرية وثبات السياسة الخارجية على مسارات مهمة ونسج العلاقات الاستراتيجية مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية يعكس انتقال مصر إلى محاولة المشاركة في صنع هذه السياسات.

وأضاف «تركي»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية آمل مضهج، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر بثقلها وموقعها وقدراتها ومكانتها انتقلت إلى العمل على تثبيت الأمن والاستقرار في الإقليم وإعطاء كل الجهود الممكنة في مسار خفض التصعيد.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن مصر لم تعد متلقية فقط ومتعاملة مع التحديات المتفجرة لكنها تحاول المشاركة في صنع بيئة أكثر استقرارًا وأكثر استجابة للتحديات بمشاركة إقليمية ودولية.


وأشار إلى أن محاولة مصر المشاركة في صنع بيئة أكثرًا استقرارًا هو توجه ظهر على مدار الفترة الماضية، عندما حاولت مصر بذل كل الجهود مع مختلف القوى الإقليمية في مسارات خفض التصعيد، والعمل على إيجاد حلول سلمية ودبلوماسية لكثير من الأزمات.

ونوه إلى ثبات مصر على قيم ارتضتها المنظومة الدولية وفي مقدمتها حسن الجوار والحلول السلمية ودعم الدولة الوطنية ودعم المؤسسات الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

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