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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفيدة شيحة: فين الروح؟ تعليق ناري بعد تعادل منتخب مصر مع أنجولا

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج «الستات» المذاع عبر قناة النهار، مساء اليوم السبت، على تعادل منتخب مصر أمام أنجولا في مستهل مشواره بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وانتقدت مفيدة شيحة أداء المنتخب الوطني خلال المباراة، مؤكدة أن التعادل السلبي أمام أنجولا جاء بطريقة غير متوقعة، خاصة في ظل التطلعات الكبيرة من الجماهير المصرية مع بداية مشوار الفراعنة في التصفيات.

وقالت مفيدة شيحة إن تعادل منتخب مصر تسبب في حالة من الاستياء لدى الكثير من الجماهير، مشيرة إلى أن هناك أمورًا عديدة لم تكن على المستوى المطلوب خلال اللقاء.

وأضافت: «التعادل زعل ناس كتيرة، وحصلت حاجات كتيرة مكنتش كويسة، ولكن أكتر حاجة إنه مكنش في روح».

وتساءلت الإعلامية عن أسباب غياب الروح عن لاعبي المنتخب خلال المباراة، قائلة: «وفين الروح؟ وليه اتعادلنا في الماتش؟».

كما طرحت مفيدة شيحة تساؤلات بشأن التغييرات التي أجراها الجهاز الفني خلال اللقاء، ومدى أهميتها والفائدة التي حققتها على مستوى أداء المنتخب ونتيجة المباراة.

وأشارت إلى أن الجماهير المصرية شاهدت من قبل روحًا مختلفة لمنتخب مصر خلال مشاركته في كأس العالم 2026، وهو ما جعلها تتساءل عن أسباب عدم ظهور المستوى والروح نفسها أمام أنجولا.

ويأتي تعادل منتخب مصر مع أنجولا في بداية مشوار التصفيات، وسط اهتمام جماهيري كبير بنتائج الفراعنة خلال المرحلة المقبلة، ورغبة في تحقيق نتائج أفضل وحصد النقاط التي تساعد المنتخب على مواصلة مشواره نحو التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

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