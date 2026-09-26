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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحصين 329 ألفًا و239 رأس ماشية بنسبة تغطية 99% في الغربية

قوافل بيطرية بالغربية
قوافل بيطرية بالغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أعمال الحملة القومية الثانية لعام 2026 لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع، والتي أسفرت منذ انطلاقها وحتى الآن عن تحصين 329 ألفًا و239 حيوانًا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، بنسبة تغطية بلغت 99%.

توجيهات محافظ الغربية 

وأوضحت الدكتورة نعمة عارف مصطفى، وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية ، أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها شمل 161 ألفًا و175 رأسًا من الأبقار، و113 ألفًا و810 رؤوس من الجاموس، و43 ألفًا و592 من الأغنام، و10 آلاف و662 من الماعز، مؤكدة استمرار أعمال الحملة حتى تمام تحصين وحصر الحيوانات المستهدفة بالمحافظة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد محافظ الغربية أهمية استمرار أعمال التحصين والوصول إلى المربين في مختلف القرى والعزب، للحفاظ على الثروة الحيوانية والوقاية من الأمراض الوبائية، مناشدًا المربين سرعة التواصل مع الوحدات البيطرية لتحصين حيواناتهم، بما يسهم في دعم جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل قوافل بيطرية تحصينات المواشي الحمي القلاعية

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