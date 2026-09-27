قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
96 حصة شهريا بـ4800 جنيه.. ننشر تفاصيل عقود تقنين أوضاع معلمي الحصة
وزير الخارجية التركي يزور الإمارات غدا.. مباحثات حول غزة وحرية الملاحة وأزمات المنطقة
برلماني: القيمة المضافة كلمة السر لعودة الغزل والنسيج إلى المنافسة العالمية
كان بيستعد للجواز | تفاصيل مقتـ ـل شاب بطعنة نافذة داخل مزرعة بالبحيرة.. ووالده: كنا مستنيين نفرح به مش ندفنه
بعنوان: «ولقد كرّمنا بني آدم» .. «الأوقاف» تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة
مصر تدين التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية المحتلة
مصرع شخصين وإصابة 9 في حادث انقلاب ميكروباص بمنطقة الرماية
أسرار الفتنة .. أحمد شوبير يكشف تفاصيل أزمة الشناوي وحسام حسن
السابق والحالي.. وزير الصحة يستقبل رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي
قبول دفعة جديدة من الأطباء حاملي الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة
مدبولي ومحافظ المركزي يبحثان الاستقرار المالي.. وتحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 29.7 مليار دولار
هتكون معايا في الجنة.. أول تعليق من أحمد سعد بعد أنباء طلاقه من علياء بسيوني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني يطالب بتحويل تدفقات الاستثمار إلى إنتاج وصادرات وفرص عمل

النائب عماد الغنيمي
النائب عماد الغنيمي
ماجدة بدوى

أكد النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، أن تسجيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 13.2 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي يعكس تحسنًا في مؤشرات الاستثمار، ويشير إلى استمرار اهتمام المستثمرين بالسوق المصرية وقدرتها على جذب رؤوس الأموال.

وأوضح الغنيمي أن أهمية التدفقات الاستثمارية لا ترتبط بحجمها فقط، وإنما كذلك بالقطاعات التي تتجه إليها، مشيرًا إلى أن زيادة الاستثمارات في الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات القابلة للتصدير يمكن أن تدعم الإنتاج وتوفر فرص عمل جديدة وتعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي.

13.2 مليار دولار خلال 9 أشهر

وقال عضو مجلس النواب إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت نحو 12.2 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل نحو 11.6 مليار دولار في العام السابق بعد استبعاد أثر صفقة رأس الحكمة، قبل أن تصل إلى 13.2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

واعتبر أن هذه المؤشرات تعكس مسارًا إيجابيًا يستدعي مواصلة العمل على تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على استقطاب استثمارات جديدة.

 

الصناعة والسياحة والتكنولوجيا في دائرة الاهتمام

وأكد الغنيمي أهمية توجيه جانب أكبر من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات القابلة للتصدير.

وأوضح أن زيادة الاستثمارات في هذه المجالات يمكن أن تسهم في رفع الطاقة الإنتاجية، وتوسيع قاعدة فرص العمل، وزيادة الصادرات، إلى جانب توفير موارد إضافية من النقد الأجنبي.

 

تبسيط الإجراءات لتعزيز ثقة المستثمرين

وشدد النائب على أن الحفاظ على تدفقات الاستثمار الأجنبي يتطلب استمرار جهود تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات وتسريعها، إلى جانب إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين خلال مراحل تأسيس وتشغيل المشروعات.

وأشار إلى أن استقرار بيئة الأعمال ووضوح الإجراءات يمثلان عاملين مهمين في قرارات المستثمرين المتعلقة بضخ استثمارات جديدة أو توسيع المشروعات القائمة.

 

الاستثمار المستدام بوابة لزيادة الصادرات

وأضاف الغنيمي أن جذب استثمارات أجنبية مستدامة يجب أن يرتبط بتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، بما يدعم قدرة الاقتصاد على زيادة الإنتاج والتوسع في الأسواق الخارجية.

وأكد أن زيادة الاستثمارات في القطاعات التصديرية يمكن أن تدعم موارد النقد الأجنبي، إلى جانب توفير فرص عمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

 

الإصلاحات الاقتصادية تعزز تنافسية السوق

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد أن استمرار العمل على تطوير مناخ الأعمال وتيسير الإجراءات وتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية يمثل مسارًا مهمًا لتعظيم الاستفادة من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.

مجلس النواب النائب عماد الغنيمي الاستثمارات الأجنبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوت في صلاة الفجر

«لا ينكر المختلف فيه».. دار الإفتاء تحذر من الفتنة بسبب القنوت في الفجر

التفتيش على العداد

خد بالك ..لايحق لموظف الكهرباء الدخول لمنزلك الا بهذا الشرط

مضيق هرمز

إيران تنشر «رسالة اعتذار» من مالكي سفينة عبرت مضيق هرمز «دون تصريح»

فايا يونان

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

محمد صلاح

اتخد قرار الرحيل .. جمال عبدالحميد: محمد صلاح غادر معسكر منتخب مصر ومشي

الارصاد الجوية

هل الأمطار ستصل القاهرة؟.. الأرصاد توضح

شوقي غريب

معسكره يبدأ اليوم.. هاني حتحوت يكشف عن تشكيل الجهاز الفني المؤقت للمنتخب الأولمبي

حسام حسن

اتحاد الكرة يجيب علي السؤال الصعب.. هل يرحل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر؟

ترشيحاتنا

ضيق التنفس

أسباب غير متوقعة وراء ضيق التنفس .. تعرّف عليها

إطالة الرموش

تغنيكي عن التركيب .. حيل طبيعية لتقوية وتطويل الرموش

رائحة القدم

كيف تتخلص من رائحة القدم الكريهة

بالصور

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

فايا يونان
فايا يونان
فايا يونان

جذابة جدًا وجريئة.. شاهد إطلالات نادين نسيب نجيم في حنة صديقتها.. صور

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما.. حكايات تقرّب الشعوب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

المزيد