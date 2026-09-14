برلمانية: زيادة الإنتاج المحلي والصادرات تدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي

ثمنت النائبة بثينة أبو زيد ، عضو مجلس النواب، التقرير الصادر عن وكالة فيتش بشأن تحسن مستوى الاقتصاد المصري عن السنوات السابقة.

و أكدت " أبو زيد " في تصريحات خاصة أن توجيه السياسات الاقتصادية نحو دعم التصنيع، وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات يمثل خطوة أساسية لتحقيق نمو حقيقي ومستدام.



تعزيز دور القطاع الخاص يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي



وأشارت عضو النواب إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي سيؤديان إلى توفير فرص عمل وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد أن استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أحدث تقرير لوكالة "فيتش " عن التجارة والاستثمار، والذي أكدت أن الوضع الاقتصادي لمصر في النصف الثاني من عام 2026 أقوى بكثير مما كان عليه في عامي 2023 و2024 .