برلماني يشيد بتصريحات رئيس الوزراء بشأن دعم توطين صناعة الدواء

أشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتصريحات رئيس الوزراء بشأن دعم توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية لزيادة الإنتاج المحلي.

وقال عبد النظير، لـ"صدى البلد"، إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع الدواء يمثل أحد القطاعات الحيوية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، في ضوء ارتباطه المباشر بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مشددًا على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز قدرة الصناعة الدوائية المحلية، ودعم توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية وزيادة الإنتاج المحلي؛ بما يسهم في تأمين احتياجات السوق، وتقليل الاعتماد على الواردات وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات الدوائية المصرية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والفاعلية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، اليوم مع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة ومستجدات جهود تطوير المنظومة الدوائية وتعزيز قدرات قطاع الدواء في مصر.

واستعرض الدكتور علي الغمراوي، جهود هيئة الدواء المصرية للحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية في مجال الرقابة على الأدوية واللقاحات المصنعة محليًا، مشيرًا إلى حصول الهيئة على مستوى النضج الثالث في مجال الأدوية، وذلك بعد حصولها على المستوى ذاته في مجال اللقاحات في مارس 2022؛ لتصبح مصر أول دولة على مستوى القارة الإفريقية تحقق هذا الإنجاز في المجالين.

وقال إن استمرار اعتماد منظمة الصحة العالمية للنظام التنظيمي الدوائي في مصر عند مستوى النضج الثالث يعكس كفاءة واستقرار وتكامل المنظومة الرقابية الدوائية، وقدرتها على أداء مهامها وفق المعايير الدولية".

وأشار إلى أن هذا الاعتماد يحقق العديد من المكاسب، من بينها ترسيخ ريادة مصر على المستويين العربي والأفريقي، وتعزيز مشاركتها في رسم ملامح الخريطة الدوائية العالمية، إلى جانب إتاحة الفرصة أمامها للمشاركة بصورة أكثر فاعلية في وضع السياسات والمعايير المنظمة لقطاع الدواء عالميًا، من خلال المشاركة في أعمال المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بالقطاع.

وأضاف أن الهيئة تواصل العمل على استكمال عدد من التحسينات والتطويرات اللازمة للارتقاء إلى مستوى النضج الرابع المعتمد من منظمة الصحة العالمية"، مستعرضًا أبرز نتائج الزيارة التقييمية التي أجرتها المنظمة، والتي أظهرت ارتفاع مستوى التطبيق في مختلف الوظائف والاختصاصات التنظيمية للهيئة.

وأكد أن مصر تمضي وفق المسار الطبيعي في عمليات إعادة التقييم التي تجريها منظمة الصحة العالمية؛ بما يدعم التحسين المستمر واستدامة مستوى النضج الذي حققته المنظومة الدوائية المصرية،

وأشار إلى نجاح الهيئة في الحصول على التأهيل المسبق واعتماد معامل الرقابة الدوائية لهيئة الدواء المصرية من منظمة الصحة العالمية، يعتبر إنجازًا دوليًا جديدًا يعكس تطور القدرات الفنية والرقابية للهيئة، ويعزز الثقة في منظومة الرقابة الدوائية المصرية.

وفي ختام اللقاء، هنأ الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور علي الغمراوي وجميع العاملين بهيئة الدواء المصرية بمناسبة هذا الإنجاز الدولي المتميز، مؤكدًا أن استمرار حصول مصر على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية في مجال الأدوية، إلى جانب حصولها على المستوى ذاته في مجال اللقاحات، يمثل إنجازًا عالميًا يعكس ما وصلت إليه المنظومة الدوائية المصرية من تطور، ويؤكد قدرة مؤسسات الدولة على الوصول إلى المستويات والمعايير الدولية المتميزة.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود الكبيرة والمتميزة التي تبذلها هيئة الدواء المصرية للارتقاء بالمنظومة الرقابية والتنظيمية لقطاع الدواء، مثمنًا ما يبذله جميع العاملين بالهيئة من جهود متواصلة لتحقيق التطوير والتحسين المستمر.

وأكد أهمية مواصلة العمل للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات، واستكمال مسيرة التطوير للوصول إلى مستويات أعلى من التميز والاعتماد الدولي، بما يعزز مكانة مصر وريادتها في مجال الدواء على المستويين الإقليمي والدولي.