برلمانية : توطين صناعة الدواء يحمي المواطن من أزمات النقص وتقلبات الأسواق

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن التوسع في توطين صناعة الدواء يمثل ركيزة أساسية لضمان استقرار السوق المحلية وتوفير الاحتياجات الدوائية للمواطنين، مشددة على أن امتلاك مصر قاعدة إنتاجية قوية في هذا القطاع يقلل من التأثر بالاضطرابات الخارجية وأزمات سلاسل الإمداد.

وقالت العسيلي إن تجاوز نسبة توطين صناعة الدواء 91% يعكس نجاح الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال هذا المسار للوصول إلى نسب توطين أعلى، خاصة في الأدوية والمستلزمات التي ترتبط بالأمراض المزمنة والأدوية الحيوية والاستراتيجية.

زيادة الإنتاج المحلي تدعم استقرار السوق

وأوضحت عضو مجلس النواب أن زيادة الاعتماد على المنتج المحلي لا تسهم فقط في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، وإنما تساعد كذلك في بناء سوق دوائية أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة أي نقص مفاجئ في المنتجات المستوردة.

البحث والتطوير مفتاح المنافسة

وشددت العسيلي على ضرورة توجيه مزيد من الاستثمارات نحو البحث العلمي والتطوير ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما يرفع جودة المنتجات المصرية ويعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأكدت أن الوصول إلى هدف زيادة صادرات الدواء المصرية يتطلب دعم الشركات القادرة على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والأفريقية، مع إزالة العقبات أمام التصدير وتوفير حوافز تشجع الاستثمار في الصناعات الدوائية المتقدمة.

مصر قادرة على التحول إلى مركز إقليمي للدواء

وأشارت النائبة إلى أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير الدواء، من بينها حجم السوق المحلية والموقع الجغرافي والامتداد داخل الأسواق العربية والأفريقية، مؤكدة أن استثمار هذه المقومات سيحول قطاع الدواء إلى أحد محركات النمو الصناعي والاقتصادي خلال السنوات المقبلة.