الأسرة رفضت.. نبيلة عبيد تكشف سر عدم تقديمها السيرة الذاتية لروز اليوسف lخاص

كشفت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد عن سر عدم تقديمها للسيرة الذاتية لروز اليوسف، رغم حماسها لهذا المشروع الفني.

وقالت نبيلة عبيد في تصريحات خاصة لصدى البلد: أسباب عدم تقديمي للسيرة الذاتية لروز اليوسف تعود إلى رفض الأسرة.

وأضافت نبيلة عبيد: لقد تحدثت مع الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس في هذا الموضوع قبل سنوات عديدة ولم يوافق، كما أن شقيقة إحسان عبد القدوس رفضت هي الأخرى، فقد كانت روز اليوسف تسخر كل وقتها للعمل.

الجدير بالذكر أن نبيلة عبيد تعود للعمل الإذاعي من خلال مسلسل جديد يحمل اسم يا ابنتي لا يحيرني معك، وهو عن رواية للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس.