برلماني: تقرير فيتش يُعزز ثقة المجتمع الدولي في قوة الاقتصاد المصري

أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، على أهمية التقرير الصادر عن وكالة «فيتش» بشأن الاقتصاد المصري، مؤكدا أنه بمثابة ثقة دولية في قدرة الدولة على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي .





تحسن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات

كما أشار " مسعود" في تصريحات خاصة إلى أن تحسن معدلات النمو، وانخفاض التضخم مقارنة بمستويات الذروة، وزيادة الاحتياطيات الخارجية، تعد مؤشرات مهمة على تحسن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات والصدمات الخارجية.

جاء ذلك بعد أن استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أحدث تقرير لوكالة "فيتش " عن التجارة والاستثمار، والذي أكدت أن الوضع الاقتصادي لمصر في النصف الثاني من عام 2026 أقوى بكثير مما كان عليه في عامي 2023 و2024 .