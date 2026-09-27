فيلم «ممسوس» ينتهي من تصويره بعد 3 أشهر.. رحلة رعب تقود مجموعة من الشباب إلى مُواجهة قوى غامضة

أعلن المخرج العراقي ياسر الياسري انتهاء تصوير أحدث أفلامه السينمائية «ممسوس»، الذي ينتمي إلى نوعية أفلام الرعب والتشويق النفسي، وذلك بعد فترة تصوير استمرت نحو ثلاثة أشهر، ليبدأ العمل خلال الفترة المقبلة مراحل ما بعد التصوير، تمهيدًا لطرحه للجمهور.

وكشف ياسر الياسري عن انتهاء تصوير الفيلم من خلال منشور شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستغرام»، احتفل خلاله بانتهاء رحلة التصوير، ووجه رسالة شكر إلى جميع المشاركين في العمل، مؤكدًا تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها فريق الفيلم وأبطاله على مدار فترة التصوير.

وكتب المخرج ياسر الياسري في منشوره: «فركش فيلم ممسوس.. الحمد لله يا رب.. من قلبي شكر كبير لكل شخص شارك في هذا العمل، بحبهم وشغفهم وتفانيهم سرنا في هذه الرحلة وبهم أتممناها على خير بإذن الله.. شكرًا للممثلين الأبطال الذين أعطوا كل ما لديهم في سبيل تحقيق نتيجة نرضي بها الجماهير إن شاء الله.. من لا يشكر الناس لا يشكر الله.. محبتي وتقديري لكم جميعًا».

تفاصيل قصة فيلم «ممسوس»

وتدور أحداث فيلم «ممسوس» في إطار يجمع بين الرعب والإثارة والتشويق النفسي، حيث يخوض مجموعة من الشباب مغامرة محفوفة بالمخاطر، بعدما يقررون البحث عن حقيقة عدد من أشهر الأماكن في مصر التي ارتبط اسمها على مدار سنوات بحكايات وروايات عن كونها مسكونة بالجن والقوى الخارقة.

ومع انطلاق رحلة الاستكشاف، يجد أبطال الفيلم أنفسهم أمام مجموعة من الوقائع الغامضة والمواقف غير المتوقعة، التي سرعان ما تأخذ منحى أكثر خطورة، إذ تتجاوز الأحداث كل ما وضعوه في حساباتهم، وتتحول المغامرة التي بدأت بدافع الفضول والرغبة في كشف حقيقة القصص المتداولة إلى مواجهة مباشرة مع قوى مجهولة.

وتضع هذه المواجهة الشخصيات الرئيسية أمام سلسلة من الاختبارات الصعبة، في أجواء يغلب عليها التوتر والخوف والغموض، لتصبح الأولوية بالنسبة لهم هي محاولة النجاة والبقاء على قيد الحياة، وسط أحداث تتصاعد تدريجيًا وتكشف عن جوانب جديدة من الحكاية.

ياسمينا العبد وعمر رزيق في بطولة الفيلم

ويضم «ممسوس» مجموعة من الوجوه الشابة، في مقدمتهم ياسمينا العبد، وعمر رزيق، ويوسف رأفت، وعبد الرحمن محمد، وتارا عبود، إلى جانب مشاركة نخبة من ضيوف الشرف، في عمل يعتمد على مجموعة من الشخصيات الشابة التي تجد نفسها في قلب مغامرة استثنائية تتحول تدريجيًا إلى تجربة مرعبة.

ويقدم الفيلم أجواء تعتمد بشكل أساسي على الرعب النفسي والتشويق، مع التركيز على تصاعد الأحداث وما يواجهه الأبطال من مواقف غامضة، في محاولة لصناعة تجربة مختلفة ضمن أعمال الرعب السينمائية.

صلاح الجهيني ومحمد نصار يتوليان الكتابة والإنتاج

ويحمل فيلم «ممسوس» توقيع صلاح الجهيني ومحمد نصار على مستوى الكتابة والإنتاج، بالشراكة مع شركة «فيلم سكوير»، فيما يتولى ياسر الياسري مهمة الإخراج.

ويأتي الفيلم ضمن التجارب السينمائية التي تراهن على أجواء الرعب النفسي والإثارة، من خلال بناء حالة من الغموض حول مجموعة من الأماكن التي ارتبطت في المخيلة الشعبية بحكايات عن الأشباح والجن والقوى الخارقة، قبل أن يجد أبطال القصة أنفسهم في مواجهة أحداث لم تكن في حسبانهم.

وبانتهاء مرحلة التصوير، يستعد فريق «ممسوس» للانتقال إلى المراحل النهائية من العمل، والتي تشمل عمليات ما بعد الإنتاج، تمهيدًا للكشف عن تفاصيل طرح الفيلم للجمهور خلال الفترة المقبلة.