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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نقابة السينمائيين تعلن وفاة مدير التصوير عمرو الشناوي

نقابة المهن السينمائية
نقابة المهن السينمائية
أحمد إبراهيم

أعلنت نقابة المهن السينمائية وفاة مدير التصوير السينمائي عمرو الشناوي، بعد رحلة مع المرض، ونعت النقابة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه وأفراد الأسرة الفنية الصبر والسلوان.

وجاء في نعي نقابة المهن السينمائية: "وداعا عمرو الشناوي، مدير التصوير السينمائي، رحلة طويلة من الآلام بعد أن داهمتك أمراض السكر اللعينة، تحملت ولكن شدة المرض أبت أن تقاومها، ندعو العلي القدير أن يرحمك ويسكنك فسيح الجنات ويلهم الأسرة والأسرة الفنية الصبر والسلوان".

وأضافت النقابة في بيانها: "نشاطركم الاحزان في وفاة المغفور له باذن الله، مدير التصوير السينمائي عمرو الشناوي"، واختتمت النعي بالدعاء للراحل بالرحمة والمغفرة.

وفاة عمرو الشناوي

ويمثل رحيل عمرو الشناوي خسارة للاسرة السينمائية، التي حرصت نقابة المهن السينمائية على نعيه وتقديم خالص التعازي لاسرته وذويه، وسط حالة من الحزن بين زملائه وافراد الوسط الفني.

ومن جانبها، أعلنت طليقته أنه من المقرر تشييع جنازة الراحل وأداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة العصر من مسجد الحامدية الشاذلية، داعية له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته.

السينمائيين تنفى ترشيحات لجان مجلس إدارة جمعية كتاب

وفي سياق مختلف، سبق أن نفت نقابة المهن السينمائية علاقتها بالترشيحات الخاصة بلجان مجلس إدارة جمعية كتاب ونقاد السينما المصرية، مؤكدة أن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن غير صحيح.

وقالت النقابة في بيان لها: "تؤكد نقابة المهن السينمائية نفيها القاطع لكل ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي عن علاقتها بترشيحات أو المشاركة في ترشيح لجان لمجلس إدارة جمعية كتاب ونقاد السينما المصرية".

وأضاف البيان: "تؤكد نقابة المهن السينمائية أنها تربطها بجميع اعضائها علاقة ود، وأنها على مسافة واحدة من الجميع، وتاكيدا على أن نقابة السينمائيين ليست طرفا في الترشيحات أو الوقوف مع طرف ضد طرف آخر، فقد اضطررنا للكشف عن حقيقة ما يتم حاليا".

وتابع البيان: "الجهة المعنية بالملف قد أوكلت إحدى المؤسسات المهمة جدا بترشيح أسماء من بين أعضاء جمعية كتاب ونقاد السينما، وسيتضح جليا خلال ساعات أن كل ما يكتب مدفوع بتكهنات غير حقيقية".

نقابة السينمائيين عمرو الشناوي وفاة عمرو الشناوي مدير التصوير عمرو الشناوي

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