رئيس أكاديمية الفنون تطمئن على طالبي الموسيقى العربية بعد تعرضهما لحادث

حرصت أ.د. نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون، عقب عودتها من الصين، على الاطمئنان على الحالة الصحية لطالبي المعهد العالي للموسيقى العربية، أحمد هشام جاد ومريم محمد عبد المنعم، اللذين تعرضا لحادث، حيث قامت بزيارتهما للاطمئنان على حالتهما، يرافقها أ.د. علاء سلامة، وكيل نقابة المهن الموسيقية، متمنية لهما السلامة والشفاء والتعافي التام.

أكاديمية الفنون

وأكدت رئيس أكاديمية الفنون اعتزازها العميق بطلاب الأكاديمية، وتقديرها لما يمثلونه من ثروة بشرية من المواهب والطاقات الإبداعية، باعتبارهم أحد الركائز الأساسية لمستقبل الفن المصري، مشددة على حرص الأكاديمية على رعاية أبنائها والوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف.

وشددت أ.د. نبيلة حسن على أن الأكاديمية تتابع الحالة الصحية للطالبين عن كثب، وتضع كافة إمكانياتها وجهودها لتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهما، والعمل على توفير أفضل سبل المساندة خلال فترة التعافي، بما يساهم في تجاوز هذه المحنة والعودة إلى الدراسة ومواصلة مسيرتهما الفنية في أقرب وقت.

ووجهت رئيس أكاديمية الفنون خالص الشكر والتقدير إلى نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية وأعضاء مجلس الإدارة، لما قدموه من دعم ومساندة للطالبين خلال فترة علاجهما، مؤكدة أن هذا الموقف يعكس روح المسؤولية والتكاتف بين المؤسسات الفنية والنقابية، وحرصها على دعم ورعاية الموهوبين من أبناء الوسط الفني والوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف.