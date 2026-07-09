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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشواميني يقترب من قيادة فرنسا أمام المغرب في ربع نهائي كأس العالم

منتخب فرنسا
منتخب فرنسا
رباب الهواري

استعاد منتخب فرنسا دفعة معنوية كبيرة قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب المغرب في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعدما شهدت التدريبات الأخيرة تطورات إيجابية بشأن جاهزية لاعب الوسط أوريلين تشواميني، الذي اقترب من العودة للمشاركة مع الفريق بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن اللقاء الماضي.

وخاض تشواميني الحصة التدريبية الأخيرة بصورة طبيعية، وشارك في جميع الفقرات الفنية والبدنية دون أن تظهر عليه أي علامات للانزعاج أو الشعور بآلام، وهو ما منح الجهاز الفني بقيادة المدرب الفرنسي حالة من التفاؤل بإمكانية الاعتماد عليه في المباراة المرتقبة أمام المنتخب المغربي.

وكان لاعب الوسط قد غاب عن مواجهة فرنسا أمام منتخب باراجواي في دور الستة عشر، بعدما تعرض لإصابة في العضلة الضامة، وهو ما دفع الجهاز الطبي إلى استبعاده من المباراة حفاظًا على سلامته وتجهيزه للأدوار المقبلة.

فرنسا تبحث عن مواصلة المشوار

نجح المنتخب الفرنسي في التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد تحقيق فوز صعب على منتخب باراجواي بهدف دون رد، في مباراة اتسمت بالقوة والندية حتى دقائقها الأخيرة.

وسجل النجم كيليان مبابي هدف اللقاء الوحيد، ليواصل تألقه في البطولة ويرفع رصيده إلى سبعة أهداف، معززًا موقعه بين أبرز هدافي كأس العالم، ومؤكدًا أهميته الكبيرة في تشكيلة المنتخب الفرنسي خلال النسخة الحالية من البطولة.

المغرب يدخل المواجهة بثقة كبيرة

في المقابل، يدخل منتخب المغرب المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الأداء المميز الذي قدمه في دور الستة عشر، حيث تمكن من تحقيق فوز كبير على منتخب كندا بثلاثة أهداف دون مقابل.

وسجل عز الدين أوناحي هدفين، بينما أضاف سفيان رحيمي الهدف الثالث، ليؤكد المنتخب المغربي جاهزيته لمواصلة مشواره التاريخي في البطولة، ويبعث برسالة قوية إلى منافسيه قبل مواجهة فرنسا.

مواجهة مرتقبة على بطاقة نصف النهائي

تتجه أنظار جماهير كرة القدم إلى المواجهة المنتظرة بين فرنسا والمغرب، والتي ستقام مساء الخميس ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، حيث يسعى كل منتخب إلى حجز مقعده في نصف النهائي ومواصلة حلم المنافسة على اللقب.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وسط ترقب كبير لمواجهة يتوقع أن تكون من أقوى مباريات البطولة، في ظل تقارب المستوى والطموح الكبير لدى المنتخبين للوصول إلى المربع الذهبي.

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