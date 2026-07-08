زيلينسكي ونظيره البولندي يتفقان على مواصلة الحوار رغم الخلاف الدبلوماسي بينهما

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره البولندي كارول نافروتسكي، اليوم /الأربعاء/، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي عقدت في أنقرة، في أول لقاء بينهما منذ خلاف وقع الشهر الماضي حول قضايا تاريخية.

وقال زيلينسكي إنه اتفق مع نافروتسكي على مواصلة الحوار خلال اجتماع استمر لأكثر من ساعة. وفق وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية.

وتابع "كانت محادثة مهمة وضرورية. تحدثنا لأكثر من ساعة. نحن نواجه تهديدًا مشتركًا واحدًا؛ ومن المهم الحفاظ على التفاهم المتبادل والدعم ووحدة العمل. لا تحتاج بلداننا سوى علاقات قوية. وقد اتفقنا على مواصلة الحوار".

وقد جرد نافروتسكي، نظيره الأوكراني من وسام النسر الأبيض، أعلى ⁠وسام شرف في البلاد، الشهر الماضي، بعد أن أثار زيلينسكي ​غضب كثيرين في بولندا بإعادة تسمية ​وحدة عسكرية في أوكرانيا باسم "جيش المتمردين الأوكرانيين"، وهم قوميون ‌ارتكبوا ⁠مذابح ضد بولنديين خلال الحرب العالمية الثانية.