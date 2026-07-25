أسعار السلع الغذائية اليوم.. الشاي يقود موجة الارتفاعات والبيض يتراجع إلى 101 جنيه

شهدت أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية، اليوم السبت 25 يوليو 2026، تباينًا ملحوظًا بين الارتفاع والانخفاض، حيث سجل الشاي أكبر زيادة سعرية بقيمة 12.13 جنيهًا للكيلو، بينما تراجعت أسعار كرتونة البيض بنحو 2.15 جنيه، إلى جانب انخفاضات في أسعار المكرونة والعدس، مع استقرار عدد من السلع الأساسية.

وسجل سعر كرتونة البيض 101.25 جنيه بانخفاض 2.15 جنيه، فيما استقر سعر البيضة البيضاء عند 4.31 جنيه، والبيضة الحمراء عند 4.40 جنيه، بينما ارتفع سعر كرتونة البيض البلدي إلى 124.88 جنيه بزيادة 5.07 جنيهات، مع استقرار سعر البيضة البلدي عند 5.11 جنيه.

وفي قائمة السلع التي تراجعت أسعارها، انخفض سعر العدس المعبأ (صحيح) إلى 65.21 جنيه بتراجع 4.53 جنيه، كما تراجع سعر المكرونة المعبأة (400 جرام) إلى 22.83 جنيه بانخفاض 5.02 جنيهات، إلى جانب انخفاض سعر كرتونة البيض.

واستقرت أسعار عدد من السلع الأساسية، حيث سجل زيت عباد الشمس 102.01 جنيه، بينما بلغ سعر عبوة أخرى من زيت عباد الشمس 101.98 جنيه، واستقر زيت الذرة عند 121.79 جنيه، والأرز المعبأ عند 35.03 جنيه، كما استقر سعر العدس المعبأ عند 69.91 جنيه، والعدس الأصفر المعبأ عند 69.51 جنيه، والمكرونة السائبة عند 26.39 جنيه، وشاي العروسة 40 جرامًا عند 11.31 جنيه.

وفي المقابل، تصدر الشاي قائمة السلع الأكثر ارتفاعًا، إذ سجل سعر الكيلو 251.56 جنيه بزيادة بلغت 12.13 جنيهًا، كما ارتفع سعر شاي ليبتون 40 جرامًا إلى 20.48 جنيه بزيادة 2.83 جنيه، وارتفع سعر الفول المعبأ إلى 64.80 جنيه بزيادة 2.54 جنيه، والدقيق المعبأ إلى 27.80 جنيه بزيادة 2.20 جنيه، والفول المعبأ (مجروش) إلى 65.43 جنيه بزيادة 2.01 جنيه، فيما سجل السكر المعبأ 36.24 جنيه بزيادة 1.34 جنيه، وارتفع سعر المكرونة المعبأة (كيلو) إلى 29.03 جنيه بزيادة 1.18 جنيه.

وتعكس هذه التحركات استمرار التباين في أسعار السلع الغذائية داخل الأسواق، في ظل تغيرات العرض والطلب واختلاف تكاليف الإنتاج والتوزيع، وهو ما ينعكس على أسعار عدد من المنتجات الأساسية التي يحرص المستهلكون على متابعتها بصورة يومية.