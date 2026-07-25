قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الغموض يسيطر.. إمام عاشور يحدد مصير بن رمضان في الأهلي
قبل انقطاع الكهرباء.. 5 خطوات تحمي أجهزتك الإلكترونية من تلف مفاجئ
اتفاق أم مواجهة مفتوحة؟.. إلى أين يقود ترامب الصراع مع إيران؟
حزن بقرية دهمشا بالشرقية عقب تشييع جثمان شاب لقي مصرعه قبل زفافه بأيام
مهاجم الأهلي الجديد تحت منظار حسام حسن قبل أمم إفريقيا
لضمان مقعدك بالجامعة.. استمرار تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية 2026
أكبر صدمة فى حياتي.. جورج وسوف: فقدان وديع كسرني.. وربنا جبر بخاطري بحفيدي
الزمالك فى دورى الأبطال والأهلي بـ الكونفدرالية.. اتحاد الكرة يعتمد أوراق 4 أندية مصرية
الأرصاد : جنوب البلاد يتأثر بالرمال المثارة والأتربة المنقولة من السودان
وزير الخارجية السوري: عودة 3.5 مليون مواطن ونتعاون مع منظمة الأسلحة الكيميائية
عدم قبول دعوى مرتضى منصور ضد عمرو أديب في اتهامه بالسب والقذف
جيش الاحتلال ينشر 39 كتيبة في لبنان وغزة والضفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار السلع الغذائية اليوم.. الشاي يقود موجة الارتفاعات والبيض يتراجع إلى 101 جنيه

السلع الغذائية
السلع الغذائية
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية، اليوم السبت 25 يوليو 2026، تباينًا ملحوظًا بين الارتفاع والانخفاض، حيث سجل الشاي أكبر زيادة سعرية بقيمة 12.13 جنيهًا للكيلو، بينما تراجعت أسعار كرتونة البيض بنحو 2.15 جنيه، إلى جانب انخفاضات في أسعار المكرونة والعدس، مع استقرار عدد من السلع الأساسية.

وسجل سعر كرتونة البيض 101.25 جنيه بانخفاض 2.15 جنيه، فيما استقر سعر البيضة البيضاء عند 4.31 جنيه، والبيضة الحمراء عند 4.40 جنيه، بينما ارتفع سعر كرتونة البيض البلدي إلى 124.88 جنيه بزيادة 5.07 جنيهات، مع استقرار سعر البيضة البلدي عند 5.11 جنيه.

وفي قائمة السلع التي تراجعت أسعارها، انخفض سعر العدس المعبأ (صحيح) إلى 65.21 جنيه بتراجع 4.53 جنيه، كما تراجع سعر المكرونة المعبأة (400 جرام) إلى 22.83 جنيه بانخفاض 5.02 جنيهات، إلى جانب انخفاض سعر كرتونة البيض.

واستقرت أسعار عدد من السلع الأساسية، حيث سجل زيت عباد الشمس 102.01 جنيه، بينما بلغ سعر عبوة أخرى من زيت عباد الشمس 101.98 جنيه، واستقر زيت الذرة عند 121.79 جنيه، والأرز المعبأ عند 35.03 جنيه، كما استقر سعر العدس المعبأ عند 69.91 جنيه، والعدس الأصفر المعبأ عند 69.51 جنيه، والمكرونة السائبة عند 26.39 جنيه، وشاي العروسة 40 جرامًا عند 11.31 جنيه.

وفي المقابل، تصدر الشاي قائمة السلع الأكثر ارتفاعًا، إذ سجل سعر الكيلو 251.56 جنيه بزيادة بلغت 12.13 جنيهًا، كما ارتفع سعر شاي ليبتون 40 جرامًا إلى 20.48 جنيه بزيادة 2.83 جنيه، وارتفع سعر الفول المعبأ إلى 64.80 جنيه بزيادة 2.54 جنيه، والدقيق المعبأ إلى 27.80 جنيه بزيادة 2.20 جنيه، والفول المعبأ (مجروش) إلى 65.43 جنيه بزيادة 2.01 جنيه، فيما سجل السكر المعبأ 36.24 جنيه بزيادة 1.34 جنيه، وارتفع سعر المكرونة المعبأة (كيلو) إلى 29.03 جنيه بزيادة 1.18 جنيه.

وتعكس هذه التحركات استمرار التباين في أسعار السلع الغذائية داخل الأسواق، في ظل تغيرات العرض والطلب واختلاف تكاليف الإنتاج والتوزيع، وهو ما ينعكس على أسعار عدد من المنتجات الأساسية التي يحرص المستهلكون على متابعتها بصورة يومية.

السلع الغذائية اسعار السلع الغذائية سعر السلع الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه الآن لكل مواطن بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الأسبوع الجاري .. ودرجاتك على صدى البلد

احمد جلال

بكلمات مؤثرة.. محمد جلال عبد القوي يكتب لأول مرة بعد وفاة نجله

شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 قبل اعتمادها من الوزير

الطبيبة

بعد تسمم صغارها.. طبيبة تروي ساعات الرعب والمعاناة بسبب المكرونة سريعة التحضير

الاهلي

المصري يقترب من ضم ظهير الأهلي.. والاتفاق النهائي ينتظر حسم التفاصيل

أرشيفية

مؤشرات النجاح تتجاوز 80%..موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

الطقس

ارتفاع مؤقت في الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد تراجع الطقس وتحذر المصطافين

ترشيحاتنا

مونوريل شرق النيل

تبدأ من 20 جنيها.. 35 محطة مونوريل جديدة تربط القاهرة بالعاصمة الجديدة و6 أكتوبر

إجازة المولد النبوي

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة المولد النبوي 2026.. هل يحصل الموظفون على 3 أيام راحة؟

السكة الحديد

«السكة الحديد» تعلن عن 6 وظائف قيادية جديدة.. تفاصيل وشروط

بالصور

فستان ناعم .. رانيا منصور تستعرض جمالها

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

لوك جريء .. روبي تخطف الأنظار بظهورها

روبي
روبي
روبي

حموضة وتهيج واضطرابات.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

تخلص من النمل نهائيًا.. طرق فعالة تمنع عودته إلى المنزل .. متى تحتاج إلى شركة مكافحة حشرات؟

تخلص من النمل نهائيًا
تخلص من النمل نهائيًا
تخلص من النمل نهائيًا

فيديو

محامية المنتزه

صدمة في المنتزه.. ابنة تنهي حياة والدتها داخل الشقة وتختفي| والتفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد