وزير الزراعة يوجه بتقديم الدعم الفني العاجل لمتضرري السيول بتجمع "وادي سعال" بسانت كاترين

وجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي لتجمع "وادي سعال" بمدينة سانت كاترين، وذلك في أعقاب موجة السيول التي تعرضت لها المنطقة وأدت لتضرر أجزاء من الأراضي الزراعية.

يأتي ذلك في استجابة فورية للأحداث الجوية التي شهدتها محافظة جنوب سيناء، حيث وجه الوزير بمتابعة الموقف على مدار الساعة، مع تكليف كافة قطاعات الوزارة المعنية بالتدخل السريع لتقييم الأضرار ووضع حلول عاجلة للمزارعين المتضررين، لضمان الحفاظ على الرقعة الزراعية في المنطقة وتقليل الخسائر الناتجة عن تدفق مياه السيول.

وكلف وزير الزراعة مركز بحوث الصحراء بالتواجد الميداني المستمر، والتنسيق مع جهاز تحسين الأراضي، ومديرية الزراعة بجنوب سيناء لتشكيل فريق عمل متخصص بدأ مهامه بالفعل، في حصر المساحات المتضررة بدقة، وتقديم الدعم الفني للمزارعين حول كيفية التعامل مع التربة بعد انحسار المياه، إضافة الى العمل على إعادة تأهيل الأراضي المتضررة لضمان عودتها للإنتاج في أسرع وقت.

وفي سياق متصل أكد مركز بحوث الصحراء مواصلة المتابعة الميدانية في تجمع "وادي سعال" لحين انتهاء تداعيات الأزمة بالكامل، كما تؤكد الوزارة وضع كافة إمكانياتها لمساندة أهالينا في سيناء وتوفير الحماية اللازمة لاستثماراتهم الزراعية في مواجهة الظواهر الطبيعية.