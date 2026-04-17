وزير الزراعة يشيد بدور التمويل الزراعي خلال افتتاح معرض زهور الربيع

يشهد معرض زهور الربيع في دورته الجديدة إقبالاً جماهيرياً لافتاً مع انطلاق فعالياته، حيث يعكس الحدث طابعاً تراثياً وثقافياً ممتداً، ويبرز في الوقت نفسه تطور الخدمات المرتبطة بالقطاع الزراعي والتمويلي في مصر.

ويأتي افتتاح المعرض بحضور علاء فاروق، الذي تفقد أجنحة المشاركين، مشيداً بالدور المتنامي للمؤسسات التمويلية في دعم الإنتاج الزراعي وتعزيز قدرات المزارعين، مؤكداً أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات لدعم هذا القطاع الحيوي.

وتتضمن فعاليات المعرض أنشطة تفاعلية وتوعوية تستهدف نشر ثقافة التشجير والحفاظ على البيئة، إلى جانب تقديم خدمات مالية مباشرة للجمهور، تشمل فتح الحسابات دون رسوم وإتاحة وسائل دفع إلكترونية، في إطار دعم توجهات الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية.

كما يبرز المعرض كمنصة تجمع بين التوعية البيئية والترويج للاقتصاد الأخضر، من خلال عرض أحدث الاتجاهات في الزراعة والنباتات، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الاستدامة البيئية.

وتعكس المشاركة المؤسسية في المعرض استمرار التوجه نحو التواجد الفعال في الفعاليات الكبرى المرتبطة بالقطاع الزراعي، حيث تأتي هذه الجهود في إطار دور البنك الزراعي المصري في دعم وتمويل الأنشطة الزراعية وتعزيز التنمية المستدامة.