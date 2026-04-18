يدعى طرح لحوم تحت اسم وزارة الزراعة.. صاحب محل يواجه هذه العقوبة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضي مقطع فيديو يظهر فيه صاحب محل يدعي طرح لحوم بأسعار مخفضة تحت اسم وزارة الزراعة.

أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، نجحت في ضبط صاحب المحل التجاري، وتبين وجوده بمدينة شبرا الخيمة، إثر قيامه بتضليل المواطنين عبر انتحال صفة رسمية والادعاء بتبعية منتجاته للوزارة، لترويج لحوم ومنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

عقوبة انتحال الصفة في القانون

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".