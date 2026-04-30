من التتبع إلى السرقة.. كيف أسقطت الشرطة عصابة انتحال الصفة بالجيزة؟

في ظل تزايد حيل النصب والسرقة، برزت جرائم انتحال الصفة كواحدة من أخطر الأساليب الإجرامية التي يلجأ إليها الجناة للإيقاع بضحاياهم، مستغلين عنصر المفاجأة وإيهام المجني عليهم بصفات رسمية أو سلطات وهمية تمكنهم من تنفيذ جرائمهم بسهولة.

وفي هذا الإطار، نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة سرقة تعرض لها سائق بمحافظة الجيزة، وضبط تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص تخصصوا في ارتكاب جرائم السرقة بأسلوب انتحال الصفة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا من أحد الأشخاص وسائق، يحملان جنسية إحدى الدول ويقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام، أفادا فيه بأنه عقب استلام السائق مبلغًا ماليًا نيابة عن الأول، محولًا له من أحد أقاربه بالخارج، لتوصيله إليه، فوجئ بقيام مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة “ميكروباص” باستيقافه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة.

وأضافا أن المتهمين استولوا منه على المبلغ المالي وهاتفه المحمول باستخدام أسلوب انتحال الصفة، قبل أن يفروا هاربين.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مرتكبي الواقعة وضبطهم، وتبين أنهم 8 أشخاص، من بينهم اثنان يحملان ذات جنسية المجني عليهما، كما عُثر بحوزتهم على جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، إضافة إلى السيارة “الميكروباص” المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، مؤكدين أنهم كانوا على علم مسبق بحيازة المجني عليه للمبلغ المالي، وخططوا لاستيقافه والاستيلاء عليه بذات الأسلوب المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.