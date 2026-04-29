بانتحال الصفة.. القبض على المتهمين بالإستيلاء على مبلغ مالي من أجنبي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 8 أشخاص لقيامهم بسرقة مبلغ مالى من سائق بأسلوب إنتحال الصفة بالجيزة .





البداية عندما تبلغ للأجهزة الأمنية بالجيزة من ( أحد الأشخاص ، سائق " يحملان جنسية إحدى الدول " – مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام ) بأنه عقب إستلام السائق مبلغ مالى نيابةً عن الآخر محول له من أحد أقاربه من إحدى الدول بالخارج بقصد توصيله له فوجئ بقيام بعض الأشخاص يستقلون سيارة "ميكروباص" بإستيقافه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة والإستيلاء منه على (المبلغ المالى – هاتفه المحمول) بإسلوب إنتحال الصفة ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (8 أشخاص "2 منهم يحملان جنسية ذات الدولة" ) ، وبحوزتهم (مبلغ مالى من متحصلات الواقعة – السيارة الميكروباص المستخدمة فى الواقعة) وبمواجهتهم أقروا بأنهم كانوا على علم بإستلام المذكور للمبلغ ، وقاموا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





