خيري بشارة في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير: أحمل نفسي فشل أفلامي ولا ألوم الجمهور

تحدث المخرج خيري بشارة عن رؤيته للسينما، خلال ندوة ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وأكد أنها ليست مجرد وسيلة لسرد الحكايات بل مرآة شخصية يعكس من خلالها هواجسه وتساؤلاته، وشدد على ضرورة أن تتضمن شخصياته أجزاء حقيقية من ذاته لأن الصدق هو ما يمنح العمل تأثيره.

وخلال الندوة تطرق بشارة إلى علاقته بابنته، وأشار إلى أنها كثيرا ما تتحدث عن حسه الفكاهي كما كشف عن خوضها تجربة التمثيل في إطار علاقة عائلية يغلب عليها القرب والتفاهم.

وعن إخفاق بعض أعماله أوضح خلال الندوة أنه لا يحمّل الجمهور مسؤولية الفشل و يبدأ بمراجعة نفسه مستشهد بتجربة فيلم حرب الفراولة التي شعر خلالها بمسؤوليته عن عدم نجاحه، وأنه كان يتوقع لفيلم الطوق والأسورة نجاح جماهيري كبير إلا أن الواقع جاء مختلف مما جعله يدرك صعوبة التنبؤ بردود فعل الجمهور

وتُقام الدورة الثانية عشرة من المهرجان خلال الفترة من 27 أبريل حتى 2 مايو بمدينة الإسكندرية، حيث أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، برعاية وزارة الثقافة المصرية، وهيئة تنشيط السياحة، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة.

أسماء بارزة في الهيئة الاستشارية العليا

وتضم الهيئة الاستشارية العليا للمهرجان نخبة من صُنّاع السينما، من بينهم المخرج يسري نصر الله، والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي، والمنتج أحمد فهمي، والفنانة هنا شيحة، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف.