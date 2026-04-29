خيري بشارة في الإسكندرية للفيلم القصير: «كابوريا» نقطة تحول بعد أفلام الواقعية

كشف خيري بشارة كواليس تجربته في فيلم “كابوريا” الذي قام ببطولته أحمد زكي، موضحًا أن العمل جاء بعد مرحلة كان يركز فيها على السينما الواقعية والصراع بين الطبقات الاجتماعية، خاصة بين الأغنياء والفقراء.

وأوضح بشارة، خلال الماستر كلاس المقام ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، أنه التقى رجلا في الخمسين من عمره أخبره بتأثره الشديد بأفلامه مثل “يوم حلو ويوم مر” و"أحلام هند وكاميليا" للمخرج محمد خان، لدرجة إصابته بذبحة صدرية، وهو ما دفعه للتفكير في تغيير توجهه الفني.

وقال إنه قرر بعدها الابتعاد عن هذا النوع من الأعمال، مشيرا إلى أنه لم يعد يرغب في تكرار نفس التجربة، فاتجه إلى تقديم فكرة مختلفة تجسدت في “كابوريا”، الذي اعتمد بشكل كبير على الارتجال أثناء التصوير.

وتحدث بشارة عن دور حسين الإمام، مؤكدًا أنه كان منتجًا متحمسًا للأفكار الجديدة وداعمًا قويًا لتنفيذ الفيلم بالشكل الذي يريده.

وكشف عن موقف طريف خلال التصوير، حيث اضطر لمغادرة موقع التصوير بسبب الزحام الشديد وعدم قدرته على التركيز، قبل أن يتدخل حسين الإمام ويمنحه فرصة للراحة، ليعود في اليوم التالي ويجد الموقع منظمًا وهادئًا، ما ساعده على استكمال العمل بكفاءة.

وأشار إلى أن الفيلم واجه انتقادات واسعة عقب عرضه الخاص، حيث اتهمه البعض بالتحول نحو السينما التجارية، إلا أن المخرج عاطف الطيب كان الوحيد الذي توقع نجاح الفيلم منذ البداية.

تُقام الدورة الثانية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير خلال الفترة من 27 أبريل حتى 2 مايو، وتنظمه جمعية دائرة الفن برعاية عدد من الجهات، من بينها وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة.

وتضم الهيئة الاستشارية العليا لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير كلًّا من: المخرج يسري نصر الله، والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي، والمنتج أحمد فهمي، والفنانة هنا شيحة، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف.