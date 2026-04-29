وزير الكهرباء : دعم جهود إنشاء سوق إقليمية تنافسية وفعالة بدول القارة
تراجع جماعي في أسعار الخضار اليوم.. قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة اليوم بالأسواق
مركز عالمي للطاقة الشمسية.. مصر تدعم إنشاء سوق إقليمية للكهرباء
هيئة الدواء المصرية تحصل على عضوية دستور الأدوية الأمريكي
توافق نيابي على مشروع تعديل قانون التأمينات بعد مراجعته بمجلس الشيوخ
سقوط من الطابق الـ15 يثير الغموض والتحقيقات جارية| شاهد عيان: صوت ارتطام قوي وصراخ أثارا فزع الأهالي
قرار عاجل من إدارة أبو النمرس التعليمية بنقل الطالب "ضحية الضرب والتنمر" لمدرسة أخرى
فرص عمل للمعلمين.. وزارة العمل تعلن وظائف جديدة بمدرسة لغات| تفاصيل
هروب المتسبب.. النيابة تفحص حادث بسمة وهبة أعلى محور 26 يوليو وتكلف لجنة مرورية بمعاينة السيارة
كيفية تقسيمها ومبطلات ذبـ.ـحها.. أسعار أضاحي العيد قائم اليوم الأربعاء 28 أبريل 2026
أول استجواب برلماني للحكومة في الفصل التشريعي الجديد
هام.. احتفظ بإيصال شحن كارت عداد الكهرباء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

خيري بشارة في الإسكندرية للفيلم القصير: «كابوريا» نقطة تحول بعد أفلام الواقعية

مستر كلاس المخرج خيري بشارة
مستر كلاس المخرج خيري بشارة
أحمد البهى

كشف خيري بشارة كواليس تجربته في فيلم “كابوريا” الذي قام ببطولته أحمد زكي، موضحًا أن العمل جاء بعد مرحلة كان يركز فيها على السينما الواقعية والصراع بين الطبقات الاجتماعية، خاصة بين الأغنياء والفقراء.

وأوضح بشارة، خلال الماستر كلاس المقام ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، أنه التقى رجلا في الخمسين من عمره أخبره بتأثره الشديد بأفلامه مثل “يوم حلو ويوم مر” و"أحلام هند وكاميليا" للمخرج محمد خان، لدرجة إصابته بذبحة صدرية، وهو ما دفعه للتفكير في تغيير توجهه الفني.

وقال إنه قرر بعدها الابتعاد عن هذا النوع من الأعمال، مشيرا إلى أنه لم يعد يرغب في تكرار نفس التجربة، فاتجه إلى تقديم فكرة مختلفة تجسدت في “كابوريا”، الذي اعتمد بشكل كبير على الارتجال أثناء التصوير.

وتحدث بشارة عن دور حسين الإمام، مؤكدًا أنه كان منتجًا متحمسًا للأفكار الجديدة وداعمًا قويًا لتنفيذ الفيلم بالشكل الذي يريده.

وكشف عن موقف طريف خلال التصوير، حيث اضطر لمغادرة موقع التصوير بسبب الزحام الشديد وعدم قدرته على التركيز، قبل أن يتدخل حسين الإمام ويمنحه فرصة للراحة، ليعود في اليوم التالي ويجد الموقع منظمًا وهادئًا، ما ساعده على استكمال العمل بكفاءة.

وأشار إلى أن الفيلم واجه انتقادات واسعة عقب عرضه الخاص، حيث اتهمه البعض بالتحول نحو السينما التجارية، إلا أن المخرج عاطف الطيب كان الوحيد الذي توقع نجاح الفيلم منذ البداية.

تُقام الدورة الثانية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير خلال الفترة من 27 أبريل حتى 2 مايو، وتنظمه جمعية دائرة الفن برعاية عدد من الجهات، من بينها وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة.

وتضم الهيئة الاستشارية العليا لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير كلًّا من: المخرج يسري نصر الله، والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي، والمنتج أحمد فهمي، والفنانة هنا شيحة، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف.

أسعار الدواجن

15 جنيهًا دفعة واحدة .. مُفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قوى عاملة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

اليخت نورد

يضم مهبطين للطائرات وسينما .. أسرار يخت «نورد» الذي عبر هرمز دون اعتراض من إيران وأمريكا

سعر الذهب اليوم

دون الـ 6000 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر اليوم الأربعاء

وحدات سكنية

إتاحة كراسة شروط مشروع “الشراكة مع المطورين العقاريين” "سكن لكل المصريين"..غدًا

سعر الجنيه الذهب

بفارق 880 جنيهًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

سعر الدولار

ارتفاعات مُتتالية .. صعود أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مالك الأرض

اختفى في ساعتين.. القصة الكاملة لواقعة سرقة محصول القمح في الشرقية | مفاجآت صادمة

ترشيحاتنا

التدخين

احذر اتباع نظام الطيبات لأنه خطر.. أطباء يوضحون

مضيق هرمز

الفاو: إغلاق مضيق هرمز يؤثر سلبا على الأمن الغذائي وسلاسل إمداد الطاقة

صورة أرشيفية

الطاقة الشمسية فوق الأسطح.. استثمار ذكي يوفر الكهرباء ويحقق أرباحًا طويلة الأجل

بالصور

لوك كاجوال.. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها

بالتعاون مع مستشفى الزقازيق الجامعي.. الأورمان تُنظم قافلة طبية بالشرقية

وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة

وزيرة التنمية المحلية: حزمة إجراءات لتطوير المحميات الطبيعية بجنوب سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

المزيد