وزير الطاقة الإماراتي: الخروج من أوبك وأوبك+ لن يؤثر على الأسعار

أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أن الخروج من أوبك وأوبك+ جاء بعد مراجعة السعة الإنتاجية والمستقبلية.

وقال المزروعي في تصريحات له: نعيش في ظروف استثنائية بسبب إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران.

وأضاف: موازنة الطلب مع الإنتاج في موقف حرج بعد إغلاق مضيق هرمز، والوقت الحالي هو المناسب للخروج من أوبك وأوبك+ ولم ولن يؤثر على الأسعار.

وزاد: الخروج من أوبك وأوبك+ قرار استراتيجي وتنظيمي وليس سياسياً فحسب .ونستهدف إنتاج 5 ملايين برميل يومياً في 2027.

وأمضى قائلا: لسنا مغامرين في السوق ولدينا علاقات مع الدول المستوردة للنفط .وإيران تهدد إمدادات النفط والدول تستخدم الاحتياطيات الاستراتيجية لديها.

وأكمل: ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى انخفاض الطلب .والوضع غير واضح والعالم يحتاج إلى استثمارات إضافية في قطاع النفط.

وأتم قائلا: موازنة الطلب مع الإنتاج في موقف حرج بعد إغلاق مضيق هرمز.. ونسعى للحرية بعد الخروج من أوبك والتي لن تؤثر على باقي منتجي النفط.

