قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع الإسرائيلي: فشل 7 أكتوبر يطارد القوات الجوية الإسرائيلية لسنوات
مشروع قانون الأحوال الشخصية يتضمن إقرار الرؤية الإلكترونية لأول مرة.. ومعاقبة الممتنع عن النفقة
قدم الآن .. وظائف خالية بمصر للطيران 2026 بشروط بسيطة
الصحة العالمية تشيد بمصر دولة رائدة في جهود القضاء على فيروس C
بعد دخولها المستشفى بـ أنيميا حادة | تطور في حالة جنات الصحية
إنذار خطير| اعتداء صاروخي إيراني ضد الإمارات.. والدفاعات الجوية تصد الهجوم
رئيس قناة السويس يشهد مراسم تدشين سفينتي الصيد أعالي البحار رزق 2 و3 | صور
الحرس الثوري الإيراني : أي تحركات بمضيق هرمز تتعارض مع مبادئ قواتنا المعلنة ستواجه بالقوة
الحكومة : زيادة كميات الغاز الطبيعي والمازوت المورّدة لمحطات توليد الكهرباء في الصيف
خرافة خطيرة.. نقابة الأطباء تفجر مفاجآت حول نظام الطيبات
كاف في ورطة.. حكام نهائي دوري أبطال أفريقيا تثير أزمة بين صنداونز والجيش الملكي
إعدام 12 متهمًا والسجن لـ 4 آخرين في جريمة ثأرية ضربت المراغة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"التنمية الآسيوي" يتوقع تباطؤ النمو في دول آسيا والمحيط الهادئ لـ4.2%

البنك الآسيوي للتنمية
البنك الآسيوي للتنمية
أ ش أ

 توقع البنك الآسيوي للتنمية تباطؤ النمو في الدول النامية في آسيا والمحيط الهادئ إلى 4.7% هذا العام، مقارنةً بـ 5.4% العام الماضي، وأن يتسارع التضخم إلى 5.2% من 3.0%، نتيجةً لتفاقم اضطرابات النزاع التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وتشديد الأوضاع المالية، وتراجع النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة.

وأشار البنك - في بيان اليوم - إلى أنه في حال تصاعد النزاع مجدداً، وارتفاع أسعار النفط بشكل حاد في مايو الجاري واستمرارها عند مستويات أعلى، قد يتباطأ النمو في الدول النامية في آسيا والمحيط الهادئ إلى 4.2% هذا العام و4.0% العام المقبل، بينما قد يصل التضخم إلى 7.4% في عام 2026.

وافتتح رئيس بنك التنمية الآسيوي، ماساتو كاندا، الاجتماع السنوي التاسع والخمسين للبنك اليوم ، وحثّ آسيا والمحيط الهادئ على "العمل معًا من أجل التنمية معًا" من خلال تعزيز الروابط العابرة للحدود التي تدفع عجلة الصمود والنمو الشامل.
وقال كاندا في الجلسة الافتتاحية للاجتماع: "إن القرارات التي نتخذها عند هذا المنعطف الجديد ستضمن مستقبل الجيل القادم".

ويُعقد الاجتماع السنوي التاسع والخمسون لمجلس محافظي بنك التنمية الآسيوي في الفترة من 3 إلى 6 مايو الجاري في سمرقند تحت شعار "مفترق طرق التقدم: نحو مستقبل مترابط للمنطقة".

ويجمع المؤتمر صانعي السياسات وقادة القطاع الخاص وشركاء التنمية والمبتكرين للنهوض بحلول عملية في مجالات الربط الإقليمي والابتكار الرقمي وتمويل التنمية.

وأكد كاندا في كلمته أن الصدمات تنتقل سريعا عبر الحدود - من خلال أسواق الطاقة وسلاسل التوريد والشبكات الرقمية - لتصيب المجتمعات الأقل قدرة على استيعابها.

وأضاف أن مواجهة هذه التحديات تتطلب حلولاً إقليمية منسقة تتجاوز الحدود الوطنية.

ويستجيب بنك التنمية الآسيوي من خلال زيادة الاستثمارات وتسريع الإصلاحات التي تُمكّن الدول من دمج البنية التحتية والأسواق والمؤسسات في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ.

وقدّم البنك في العام الماضي دعماً مالياً بقيمة 29.3 مليار دولار للمنطقة، بالتزامن مع تنفيذ إصلاحات تمكّنه من تقديم المساعدة بشكل أسرع وعلى نطاق أوسع.

وأطلق البنك الآسيوي للتنمية برنامجاً بقيمة 70 مليار دولار لبناء أنظمة إقليمية تعزز الأمن المشترك والقدرة على الصمود في آسيا والمحيط الهادئ.

ويشمل هذا البرنامج مبادرة بقيمة 50 مليار دولار لإنشاء شبكة طاقة آسيوية شاملة تهدف إلى دمج الطاقة المتجددة عبر الحدود، وتعزيز أمن الطاقة، وخفض الانبعاثات، ومبادرة أخرى بقيمة 20 مليار دولار تهدف إلى توسيع نطاق الاتصال الرقمي عبر الحدود وسدّ الفجوة الرقمية في المنطقة.

وتحرّك البنك الآسيوي للتنمية بحزم لتقديم استجابة للأزمات لأعضائه خلال الصراع الدائر في الشرق الأوسط، ليصبح أول شريك تنموي يقدم دعماً مالياً للدول المتضررة، والتي يُتوقع أن تواجه ضغوطاً اقتصادية متزايدة.

ووصف كاندا بنك التنمية الآسيوي بأنه "ركيزة استقرار" يتمتع بموقع فريد يؤهله للمساعدة في توجيه المنطقة خلال فترة الارتباك الجيوسياسي، والآثار المدمرة للنزاعات، والاضطرابات الاقتصادية العميقة، وتفاقم الضغوط البيئية.

البنك الآسيوي الدول النامية آسيا المحيط الهادئ التضخم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

صورة تعبيرية

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

الذهب

بعد زيادة سعر الفائدة.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 4 مايو

وزير التربية والتعليم

قرارات حاسمة بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 في المدارس| ماذا أعلنت التعليم؟

اسعار الفراخ اليوم

كيلو البانيه بـ 230 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين 4 مايو

الطلاق

شروط منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 شهور من الزواج

ترشيحاتنا

تويوتا هايلكس

تويوتا هايلوكس تتحول إلى شاحنة قلابة ذاتية التحميل بقدرة 11000 رطل

البوجيهات

كيف يمكن للبوجيهات تحسين أو تدمير اقتصاد الوقود في سيارتك

إنفينيتي QX65 موديل 2027

شاهد| إنفينيتي QX65 موديل 2027

بالصور

غلطات بسيطة في قلي البطاطس تجعلها تمتص الزيت أكثر

غلطات بسيطة في قلي البطاطس بتخليها تمتص زيت أكتر
غلطات بسيطة في قلي البطاطس بتخليها تمتص زيت أكتر
غلطات بسيطة في قلي البطاطس بتخليها تمتص زيت أكتر

معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفي بالثقافة التركية

معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفى بالثقافة التركية
معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفى بالثقافة التركية
معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفى بالثقافة التركية

قبل طرحه في السينمات.. إطلاق التريلر الرسمي لفيلم الكلام على إيه

البوستر الرسمى لفيلم "الكلام على إيه"
البوستر الرسمى لفيلم "الكلام على إيه"
البوستر الرسمى لفيلم "الكلام على إيه"

ماذا يحدث داخل الطماطم عند وضعها في الثلاجة؟

ماذا يحدث داخل الطماطم عند وضعها في التلاجة؟
ماذا يحدث داخل الطماطم عند وضعها في التلاجة؟
ماذا يحدث داخل الطماطم عند وضعها في التلاجة؟

فيديو

صورة من زياوة وزير الدفاع

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد