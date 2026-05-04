أمين التعاون الخليجي يدين استهداف ناقلة إماراتية أثناء مرورها من مضيق هرمز

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، الهجمات الغادرة التي استهدفت ناقلة إماراتية تابعة لشركة "أدنوك" أثناء مرورها من مضيق هرمز.

وأكد البديوي - وفقا لما نقله الموقع الرسمي للمجلس - أن استمرار هذه الاعتداءات الغاشمة الإيرانية، باستهدافها للسفن العابرة للمضيق، هو قرصنة وابتزاز خطير لأمن الممرات والمضائق البحرية، ويمثل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذه الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2817.

وأعرب البديوي عن تضامن مجلس التعاون الكامل مع الإمارات، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.