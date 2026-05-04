بروتوكول بين جامعة بنها وصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الفنون التطبيقية بالجامعة وصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وقّع البروتوكول كل من الدكتور أسامة ندا عميد كلية الفنون التطبيقية ، والمهندس سامي محمد جاد مدير عام صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات.



وحضر التوقيع البروتوكول أيضا كل من الدكتورة نيفين فاروق وكيل كلية الفنون التطبيقية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع ، والدكتور باسل رفعت رئيس القطاع التجاري ، والمهندس عبد الرحمن عبدالنبى رئيس القطاع الفنى ، والدكتورة هبة عبد المحسن منسق البروتوكول ، والدكتورة سالي روؤف مدير معمل تكنولوجيا المنسوجات ، وأحمد عبده مدير عام العلاقات الخارجية بالصندوق.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي ، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية جامعة بنها ربط البحث العلمي بالصناعة ومشاكل المجتمع باعتبار البحث العلمي قاطرة التقدم لأي صناعة ، ويهدف البروتوكول إلي المساهمة في زيادة المقدرات التصنيعية في مجال صناعة المنسوجات، وخاصة أن الصناعة في مجال المنسوجات من العوامل الأساسية التي تساهم في تحسين صناعة المنسوجات من خلال زيادة فرص توظيف خريجي التعليم العالي من خلال إنشاء شراكات استراتيجية، مما يسهم في تطوير منتجات جديدة وتحسين العملية الإنتاجية.



وأشار رئيس الجامعة ، إلي أن بروتوكول التعاون يتضمن مجالات تطوير المناهج وتقديم برامج تعليمية تتماشى مع احتياجات السوق ، وتدريب الطلاب في المصانع ذات الصلة بمجال المنسوجات ، وزيارات ميدانية للمصانع لكل من الطلاب وهيئة التدريس والهيئة المعاونة ، والاستعانة بالكلية كبيت خبرة في تقديم الاستشارات الفنية للمصانع ، وتعزيز البحث العلمي وفق احتياجات الصناعة.



من جانبه ، أعرب المهندس سامي محمد جاد ، عن سعادته بتوقيع البروتوكول مع كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها ، لما تمتلكه من بنية تحتية قوية و إمكانيات وكوادر بشرية ومعامل معتمدة مثل معمل تكنولوجيا المنسوجات المعتمد من المجلس الوطني للإعتماد إيجاك طبقاً للمواصفات الدولية ISO / IEC التابع لوزارة الصناعة.