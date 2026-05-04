جامعة بنها تنظم ندوة تعريفية أونلاين بالتعاون مع جامعة ووهان الصينية حول برامج الجيوماتيكس

أعلنت جامعة بنها بالتعاون مع جامعة ووهان الصينية عن تنظيم ندوة تعريفية عبر الإنترنت حول برامج الجيوماتيكس في كلية بنها ووهان للدراسات العليا، وذلك يوم الجمعة الموافق 3 مايو في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت القاهرة.



ويقدم الندوة البروفيسور يانغ بيشينغ، مدير المعمل الوطني لهندسة المعلومات والمساحة والخرائط والاستشعار عن بعد بجامعة ووهان، والتي تُصنّف ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، وتحتل المركز الأول عالمياً في مجال الجيوماتيكس.

وتستهدف الندوة خريجي الجامعات المصرية المهتمين بمجال الجيوماتيكس، وطلاب السنوات النهائية بمختلف الجامعات، إضافة إلى طلاب جامعة بنها خاصة من كليات الهندسة، العلوم، الآداب، التربية والزراعة.

وأكدت الجامعة أن الدعوة عامة لجميع المهتمين، مشيرة إلى أن هذه الفعالية تأتي في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات المصرية والصينية، وإتاحة الفرصة للتعرف على أحدث البرامج والتخصصات في مجال الجيوماتيكس.