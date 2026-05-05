رئيس جامعة بنها: حريصون على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ

أكد الدكتور ناصر الجيزاوى ، رئيس جامعة بنها حرص الجامعة على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في كافة المجالات واكتشافهم وصقل مهاراتهم الإبداعية والابتكارية والفنية والأدبية والرياضية والتكنولوجية والعلمية وتطويرها من أجل إعدادهم للمشاركة فى مسيرة الدولة نحو التنمية المُستدامة والشاملة.



وأضاف رئيس الجامعة ، أن مركز الموهوبين والمبدعين يسهم فى بناء قيادات إبداعية شابة قادرة على التميز والريادة ، مشيدا بأداء الطلاب وما قدموه من فقرات فنية وغنائية ورياضية عكست أدائهم المتميز، موجها الشكر لكل القائمين على المركز حتى وصلوا بالطلاب إلى هذا الأداء المتميز.

وكان الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، قد شهد فعالية " مبدعون يصنعون الفارق " والتي نظمها مركز الموهوبين والمبدعين بالجامعة بملاعب الجامعة .

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور تامر عرفه القائم بعمل عميد كلية علوم الرياضة ، والدكتورة مني نصر مديرة مركز الموهوبين والمبدعين ، ووكلاء كلية علوم الرياضة ، وأمناء الجامعة المساعدين والدكتور أحمد عبد السلام نائب مدير المركز الموهوبين والمبدعين بالجامعة.