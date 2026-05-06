خبير أثري: الطاقة الشمسية تدعم حماية الآثار.. ومصر تستهدف 30 مليون سائح

أكد أحمد عامر، مفتش الآثار والخبير الأثري، أن توجه الدولة نحو استخدام الطاقة الشمسية داخل المتاحف والمواقع الأثرية يمثل خطوة مهمة للحفاظ على التراث المصري وتعزيز مفاهيم الاستدامة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الاعتماد على الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة يسهم في الحفاظ على الآثار لأطول فترة ممكنة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعكس رؤية الدولة في تطبيق معايير التنمية المستدامة داخل القطاع الثقافي والسياحي.

وأضاف أن المتاحف المصرية أصبحت لا تقتصر على حفظ التراث فقط، بل باتت نموذجًا لتطبيق مفاهيم البيئة النظيفة وخفض البصمة الكربونية.

ولفت إلى أن المتحف المصري الكبير يستخدم بالفعل ألواحًا شمسية بقدرة تصل إلى 200 كيلووات، تمثل نحو 12% من استهلاك الطاقة، مع خطة لزيادتها إلى 1 ميجاوات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن مصر تستهدف زيادة أعداد السائحين إلى 22 مليون سائح خلال العام الجاري، وصولًا إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، مدعومة برفع كفاءة المتاحف والمواقع الأثرية.