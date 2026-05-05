محافظ الوادي الجديد تبحث التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، وفد إحدى الشركات الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، وذلك بحضور محمد كجك نائب المحافظ، والمهندس عبد الحكم جبالي عضو مجلس الشيوخ بالمحافظة.

وناقش الاجتماع خطة توسعات الشركة في إقامة مشروعات الطاقة الشمسية و الغابات الشجرية بمركز الفرافرة، وتقديم الاستشارات الفنية للمحافظة في هذين المجالين وإنشاء حاضنة أعمال لرواد المشروعات الصغيرة من شباب المحافظة.

وبحثت المحافظ سبل التعاون بين المحافظة والشركة في صيانة محطة الطاقة الشمسية بالفرافرة واستغلال الغابة الشجرية القائمة على محطة الصرف الصحي بمدينة الفرافرة لزراعة الأشجار الخشبية و نباتات الزيوت الحيوية ذات العائد الاقتصادي المرتفع، وتنفيذ نموذج أولي لمزرعة بحثية نموذجية بالتعاون مع الخبرات الأكاديمية لجامعة الوادي الجديد، كنموذج استرشادي للمزارعين؛ لنقل التجارب المستحدثة في مجال إنتاج الطاقة النظيفة و الزراعات غير التقليدية. كما تطرق اللقاء إلى دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال السياحة البيئية ودعم المحافظة لكافة المشروعات والأفكار التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية و التنموية المتاحة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.