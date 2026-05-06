أخبار الوادي الجديد: المحافظ تعتمد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي.. وتبحث التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها...

محافظ الوادي الجديد تعتمد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي

اعتمدت حنان مجدى محافظ الوادى الجديد، جداول امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ وذلك لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والمدارس الفنية (تجاري - زراعي -صناعي - التعليم المزدوج ) ومنظومة الفصل الواحد، ومدارس الأمل للصم وضعاف السمع، وكذا الشهادة الإعدادية للتعليم العام واللغات والمهنية والرياضية والدمج ومدارس التربية الخاصة وذلك على مستوى الإدارات التعليمية الخمس.

وأشار الدكتور إبراهيم قناوي مدير مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، أنه وفق الجداول المعتمدة تبدأ امتحانات التعليم الفني للصفين الأول والثاني الثانوي ( الصناعى - الزراعى - التجارى- ومنظومة التعليم والتدريب المزدوج ) يوم السبت ٩ مايو الجارى، وتبدأ امتحانات صفوف النقل بمدارس التعليم العام للصفوف من الثالث الإبتدائي حتى الثاني الثانوي العام ومدارس الأمل للصم وضعاف السمع وفصول التعليم المجتمعى ( الفصل الواحد ) وصفوف النقل بالإعدادية المهنية يوم السبت ١٦ مايو.فيما تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية ( عام - لغات - مهني ) يوم الخميس ٤ يونيو القادم عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

بالتعاون مع إحدى الشركات الرائدة

محافظ الوادي الجديد تبحث التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، وفد إحدى الشركات الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، وذلك بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والمهندس عبد الحكم جبالي عضو مجلس الشيوخ بالمحافظة.

وناقش الاجتماع خطة توسعات الشركة في إقامة مشروعات الطاقة الشمسية و الغابات الشجرية بمركز الفرافرة، وتقديم الاستشارات الفنية للمحافظة في هذين المجالين وإنشاء حاضنة أعمال لرواد المشروعات الصغيرة من شباب المحافظة.

وبحثت المحافظ سبل التعاون بين المحافظة والشركة في صيانة محطة الطاقة الشمسية بالفرافرة واستغلال الغابة الشجرية القائمة على محطة الصرف الصحي بمدينة الفرافرة لزراعة الأشجار الخشبية و نباتات الزيوت الحيوية ذات العائد الاقتصادي المرتفع، وتنفيذ نموذج أولي لمزرعة بحثية نموذجية بالتعاون مع الخبرات الأكاديمية لجامعة الوادي الجديد، كنموذج استرشادي للمزارعين؛ لنقل التجارب المستحدثة في مجال إنتاج الطاقة النظيفة و الزراعات غير التقليدية. كما تطرق اللقاء إلى دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال السياحة البيئية ودعم المحافظة لكافة المشروعات والأفكار التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية و التنموية المتاحة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

كيلو الطماطم بـ 25 جنيهًا تعرّف علي أسعار الخضراوات بأسواق الوادي الجديد



شهدت أسواق الخضروات بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، مدعومة بتوافر كميات كبيرة ومتنوعة من مختلف الأصناف داخل الأسواق المحلية والمجمعات الاستهلاكية، ما ساهم في تحقيق توازن واضح بين العرض والطلب، وانعكس إيجابيًا على حركة البيع والشراء.

وسجلت الأسواق إقبالًا متوسطًا من المواطنين خلال التعاملات الصباحية، مع تركيز ملحوظ على شراء الخضروات الأساسية التي تدخل في إعداد الوجبات اليومية، خاصة في ظل استقرار أسعارها مقارنة بالفترات الماضية، وهو ما يعزز قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها دون أعباء إضافية.

وفيما يتعلق بالأسعار، تراوح سعر البطاطس البيضاء بين 8 و20 جنيهًا للكيلوجرام، بينما سجلت البطاطس الحمراء من 13 إلى 20 جنيهًا، وجاءت أسعار الطماطم البلدي 25 جنيهًا، في حين تراوحت الطماطم المستوردة 35جنيهًا للكيلوجرام.

كما سجل البصل الأحمر أسعارًا من 10 إلى 15 جنيهًا، والبصل الأبيض من 8 إلى 12 جنيهًا، بينما تراوح سعر الثوم المصري بين 20 و35 جنيهًا، وبلغ سعر الكوسة البلدي من 20 إلى 30 جنيهًا، والباذنجان الأسود من 10 إلى 25 جنيهًا، والباذنجان البلدي من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلوجرام.

وفي باقي الأصناف، تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 20 و25 جنيهًا، والفلفل الأخضر من 20 إلى 30 جنيهًا، والفلفل الأحمر من 15 إلى 25 جنيهًا، بينما سجل الخيار الأخضر من 15 إلى 25 جنيهًا، والجزر من 15 إلى 20 جنيهًا للكيلوجرام.

كما تراوحت أسعار الفاصوليا الخضراء بين 20 و30 جنيهًا، والبسلة الخضراء من 30 إلى 35 جنيهًا، في حين سجل العدس الأصفر من 30 إلى 40 جنيهًا، والعدس الأحمر من 20 إلى 35 جنيهًا، والكمون من 25 إلى 40 جنيهًا للكيلوجرام.