الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

طلاب إعلام الأزهر يدشنون حملة «حكاية مكان» لتعزيز وعي الجمهور بالتراث

طابا
محمد شحتة

أطلق طلاب كلية الإعلام بجامعة الأزهر حملة «حكاية مكان»، بهدف تسليط الضوء على التراث المصري الغني و تعزيز الوعي لدى الجمهور بحكايات المواقع الأثرية والسياحية التي شكلت عبر آلاف السنين جزءًا أصيلًا من تاريخ مصر وحضارتها.

وتسعى الحملة إلى تقديم محتوى إعلامي مبسط وجذاب بطريقة الحكاية، و التى انطلقت عبر منصات متعددة فى عدة قوالب منها (الفيديو، المنشور، الإنفوجراف) ، ليعيد ربط الجمهور بكنوز بلاده.

وفي محاولة لربط الحاضر بالماضي وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على هذا الإرث العظيم، شهدت الحملة لقاءات وحوارات مفتوحة مع عدد من الشباب من مختلف الجامعات المصرية، تم خلالها تبادل الأفكار والرؤى و تنظيم عدد من المسابقات الثقافية والأنشطة التفاعلية حول أهمية دور الجيل الجديد في نشر الوعي بتاريخ بلاده والترويج لمقاصدها السياحية.

ولم تقتصر حملة «حكاية مكان» على المحتوى النظري أو السرد التاريخي فحسب، بل امتدت إلى العمل الميداني والتوثيق المباشر، حيث حرص فريق المشروع على خوض رحلة طويلة لاكتشاف جمال مصر عن قرب، فقطع أعضاء الحملة آلاف الكيلومترات بين مدن ومحافظات مختلفة، لتوثيق المعالم السياحية والأثرية والطبيعية بعدساتهم، في محاولة لنقل الصورة الحقيقية لثراء وتنوع التراث المصري إلى الجمهور.

وشملت رحلتهم زيارة وتصوير معالم متنوعة مثل:-
* جنوب سيناء: (الطور، دهب، سانت كاترين، نويبع، طابا).
* صعيد مصر: (الأقصر بكل ما تحمله من أسرار).
* القاهرة والفيوم: لتوثيق التراث الإسلامي والطبيعة الساحرة.

وجاءت حملة «حكاية مكان» ثمرة تعاون وجهد جماعي لفريق كامل جمعهم الشغف بالتراث المصري والرغبة في إبراز جمال وتاريخ المعالم السياحية والأثرية في مختلف أنحاء البلاد، وقد أُنجز المشروع تحت إشراف الدكتور محمود شهاب الدين، الذي قدّم الدعم العلمي والتوجيه الأكاديمي لفريق المشروع، وكان على رأس الجهود التي سعت إلى إخراج الحملة بصورة مهنية تعكس وعي الشباب بقيمة التراث المصري.

و يضم فريق المشروع كلاً من:-
خالد عبد الله أحمد
أحمد رامى ربيع
أحمد صلاح الدين عبد الحميد
أحمد محمود جابر 
عبد الرحمن فرج حسن
أحمد وائل رجب 
أمين صلاح أمين
عبد الله فارس طلبة
خالد محمد عبد المعبود
الحسن علاء عبدالعزيز

وفي الختام ، أكد أعضاء الحملة «حكاية مكان» أن التراث المصري و السياحة المصرية ليست مجرد أماكن صامتة، بل حكايات حيّة تستحق أن تُروى وتُعاد قراءتها من جديد، وأن الشباب قادرون على تحويل التاريخ إلى محتوى نابض بالحياة يصل إلى الناس بلغة معاصرة. 

وبين عدسة توثّق، وصوت يروي، ورؤية تؤمن بقيمة المكان، تبقى الرسالة الأهم: أن الحفاظ على هذا الإرث ليس مسؤولية الماضي وحده، بل هو امتداد وعيٍ يبدأ اليوم ليصنع غدًا أكثر ارتباطًا بهوية هذا الوطن.

كلية الإعلام جامعة الأزهر حكاية مكان التراث المواقع الأثرية الوعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

القبض نازل بدري.. مفاجأة في موعد صرف مرتبات مايو قبل عيد الأضحى

سعر الذهب اليوم

عيار 21 نزل 700 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت بعد التراجع

أفضل شهادات الادخار في البنوك 2026

عائد فوري 37.5% ودخل يومي .. البنوك تتنافس في طرح شهادات ادخار قوية

أسعار السلع اليوم بالأسواق

انخفاض البيض والمكرونة 11 جنيهًا وزيادة الزيت 10 .. أسعار السلع اليوم في الأسواق

البيض

نزل 40 جنيه.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

الدوري المصري

لتحقيق تكافؤ الفرص .. قرار عاجل من رابطة الأندية بعد فوز الأهلي على الزمالك

حالة الطقس

أيام البسترة الحرارية.. موجة عنيفة تضرب البلاد وتحذيرات عاجلة من تغير المناخ

الاهلي

بعد الثلاثية المثيرة | فرج عامر يفجر مفاجأة تخص الأهلي

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| هيونداي تعود للأزرار وتودع اللمس.. فورد تستدعي 180 ألف سيارة لخلل فني

هيونداي

هيونداي تعود للأزرار وتودع شاشات اللمس في سياراتها الحديثة

فورد

فورد تستدعي 180 ألف سيارة برونكو ورينجر من الأسواق .. اعرف السبب

بالصور

مراتى ماتت بسبب ضياء العوضي .. طبيب يكشف كواليس خفية وسر شطبه من النقابة

تسبب السمنة وتسوس الأسنان.. مشروبات شهيرة تهدد صحة أطفالك | أحذرها

بعد منعه في نظام الطيبات.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخيار؟

مش بس تفوقك.. فوائد غير متوقعة لشرب فنجان القهوة الصباحي

فيديو

ظواهر فلكية خلال مايو

القمر الأزرق .. سماء مصر تشهد ظواهر فلكية بديعة في مايو 2026

الشهيد المقدم أحمد إبراهيم الجمل

حكاية بطل.. قصة استشهاد مقدم أحمد إبراهيم الجمل

حريق لوكيشن تصوير مسلسل “بيت بابا 2”

ماس كهربائى.. القصة الكاملة لنشوب حريق بلوكيشن تصوير "بيت بابا2"

سرقة محصول القمح

لغز اختفاء القمح.. القصة الكاملة لسرقة محصول قمح بالزقازيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد