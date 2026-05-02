طلاب إعلام الأزهر يدشنون حملة «حكاية مكان» لتعزيز وعي الجمهور بالتراث

أطلق طلاب كلية الإعلام بجامعة الأزهر حملة «حكاية مكان»، بهدف تسليط الضوء على التراث المصري الغني و تعزيز الوعي لدى الجمهور بحكايات المواقع الأثرية والسياحية التي شكلت عبر آلاف السنين جزءًا أصيلًا من تاريخ مصر وحضارتها.

وتسعى الحملة إلى تقديم محتوى إعلامي مبسط وجذاب بطريقة الحكاية، و التى انطلقت عبر منصات متعددة فى عدة قوالب منها (الفيديو، المنشور، الإنفوجراف) ، ليعيد ربط الجمهور بكنوز بلاده.

وفي محاولة لربط الحاضر بالماضي وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على هذا الإرث العظيم، شهدت الحملة لقاءات وحوارات مفتوحة مع عدد من الشباب من مختلف الجامعات المصرية، تم خلالها تبادل الأفكار والرؤى و تنظيم عدد من المسابقات الثقافية والأنشطة التفاعلية حول أهمية دور الجيل الجديد في نشر الوعي بتاريخ بلاده والترويج لمقاصدها السياحية.

ولم تقتصر حملة «حكاية مكان» على المحتوى النظري أو السرد التاريخي فحسب، بل امتدت إلى العمل الميداني والتوثيق المباشر، حيث حرص فريق المشروع على خوض رحلة طويلة لاكتشاف جمال مصر عن قرب، فقطع أعضاء الحملة آلاف الكيلومترات بين مدن ومحافظات مختلفة، لتوثيق المعالم السياحية والأثرية والطبيعية بعدساتهم، في محاولة لنقل الصورة الحقيقية لثراء وتنوع التراث المصري إلى الجمهور.

وشملت رحلتهم زيارة وتصوير معالم متنوعة مثل:-

* جنوب سيناء: (الطور، دهب، سانت كاترين، نويبع، طابا).

* صعيد مصر: (الأقصر بكل ما تحمله من أسرار).

* القاهرة والفيوم: لتوثيق التراث الإسلامي والطبيعة الساحرة.

وجاءت حملة «حكاية مكان» ثمرة تعاون وجهد جماعي لفريق كامل جمعهم الشغف بالتراث المصري والرغبة في إبراز جمال وتاريخ المعالم السياحية والأثرية في مختلف أنحاء البلاد، وقد أُنجز المشروع تحت إشراف الدكتور محمود شهاب الدين، الذي قدّم الدعم العلمي والتوجيه الأكاديمي لفريق المشروع، وكان على رأس الجهود التي سعت إلى إخراج الحملة بصورة مهنية تعكس وعي الشباب بقيمة التراث المصري.

و يضم فريق المشروع كلاً من:-

خالد عبد الله أحمد

أحمد رامى ربيع

أحمد صلاح الدين عبد الحميد

أحمد محمود جابر

عبد الرحمن فرج حسن

أحمد وائل رجب

أمين صلاح أمين

عبد الله فارس طلبة

خالد محمد عبد المعبود

الحسن علاء عبدالعزيز

وفي الختام ، أكد أعضاء الحملة «حكاية مكان» أن التراث المصري و السياحة المصرية ليست مجرد أماكن صامتة، بل حكايات حيّة تستحق أن تُروى وتُعاد قراءتها من جديد، وأن الشباب قادرون على تحويل التاريخ إلى محتوى نابض بالحياة يصل إلى الناس بلغة معاصرة.

وبين عدسة توثّق، وصوت يروي، ورؤية تؤمن بقيمة المكان، تبقى الرسالة الأهم: أن الحفاظ على هذا الإرث ليس مسؤولية الماضي وحده، بل هو امتداد وعيٍ يبدأ اليوم ليصنع غدًا أكثر ارتباطًا بهوية هذا الوطن.