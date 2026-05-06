الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

نائبة: استهداف ناقلة إماراتية في مضيق هرمز تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة وسلاسل الطاقة العالمية

النائبة أسماء الجمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب
النائبة أسماء الجمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أدانت النائبة أسماء الجمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الاعتداء الذي استهدف ناقلة نفط إماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز ، واصفة الحادث بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي وتصعيد خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة والممرات البحرية الحيوية".

وأكدت "الجمال" أن الموقف المصري الحاسم، الذي عبرت عنه وزارة الخارجية، يعكس رؤية استراتيجية واضحة لدى القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقوم على حماية الأمن القومي العربي والتصدي لأي محاولات تستهدف زعزعة استقرار الخليج أو تهديد حرية الملاحة الدولية.

وشددت النائبة أسماء الجمال، على أن استهداف السفن التجارية في المضايق الدولية يمثل تطورًا بالغ الخطورة، لما يحمله من تداعيات مباشرة على إمدادات الطاقة العالمية وسلاسل التجارة الدولية، مؤكدة أن أمن الممرات البحرية لم يعد شأنًا إقليميًا فقط، بل قضية دولية تمس استقرار الاقتصاد العالمي بأسره.

وأوضحت النائبة أسماء الجمال أن تضامن مصر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، ويؤكد أن أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، في ظل الترابط الوثيق بين أمن الخليج واستقرار المنطقة العربية.

وأضافت أن وحدة الصف العربي في مواجهة مثل هذه التحديات أصبحت ضرورة لا تحتمل التأجيل، مشيرة إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تنسيقًا عربيًا مكثفًا لمواجهة أي تهديدات تستهدف مقدرات الشعوب العربية أو تحاول فرض واقع جديد بالقوة في الممرات البحرية.

وأكدت النائبة أسماء الجمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب،  أن التحرك المصري السريع يعكس إدراكًا عميقًا لحجم المخاطر المحيطة بالمنطقة، ورسالة واضحة برفض أي ممارسات من شأنها تقويض الاستقرار أو تهديد مصالح الدول العربية، مع دعم كافة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد والحفاظ على أمن الملاحة الدولية.

