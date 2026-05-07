محافظ بني سويف يناقش تقريري إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة لمتابعة سير العمل بجهات ومصالح حكومية

تلقى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،تقريراً من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة"التفتش المالي والإداري"بشأن جهود الإدارة خلال النصف الثاني من شهر أبريل 2026 ،في مجال بحث الشكاوى الواردة لإدارات وأجهزة المحافظة والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة،وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل بالجهات والمصالح التي تُشرف عليها المحافظة.

وكشف التقرير_ الذي عرضه ناصر سيف مدير الإدارة _أنه تم،خلال تلك الفترة،توجيه 6 زيارات مُفاجئة،شملت :مركز علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات التابع لديوان عام المحافظة،وزيارة في قطاع الصحة تم خلالها متابعة الوحدة الصحية بجزيرة ببا، بالإضافة إلى 3 زيارات لمدارس بإدارة تعليم بني سويف (النيل الابتدائية المُشتركة، الهلال الابتدائية، الأقباط الإعدادية) بجانب زيارة لديوان عام مديرية التضامن الاجتماعي، فضلاً عن فحص ومشاركة في فحص أكثر من 51 شكوى "إدارية وعادية"

وقد كلف محافظ بني سويف مسؤولي الإدارة ،بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير،والمتمثلة في:حالات الغياب،وتلافي أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري ،واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.