قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يجري زيارة أخوية إلى دولة الإمارات العربية
الجناح المصري يعود إلى سوق الأفلام في مهرجان كان 2026
تهديد بالانسحاب .. إيران تضغط على الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل مونديال 2026
الذهب يواصل الصعود.. والجنيه الذهب يسجل 56200 جنيه وسط قفزة عالمية للأوقية إلى 4730 دولارا
صحة قنا: إصدر 37 قرار غلق خلال مرور العلاج الحر على 222 منشأة طبية
أول تعليق من حماس على استشهاد نجل زعيمها خليل الحية
بزشيكان: طهران تتعرض لضغوط خارجية لزعزعة الاستقرار الداخلي وإضعاف التماسك الوطني
الصحة تنشر إنجازات الإدارة المركزية لشئون البيئة بالقطاع الوقائي خلال الربع الأول من 2026
قائد بقلب مشجع.. صدي البلد يكرم مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة.. صور
بمناسبة عيدها الـ 94.. مصر للطيران تُهدي عملاءها خصماً 50% على الرحلات الدولية
الأعلى للإعلام يوافق على مد بث البرامج الرياضية لقناتي "نايل سبورت" و"الزمالك"
إسرائيل تنذر بإخلاء 3 بلدات في جنوب لبنان.. تصعيد عسكري وتطورات ميدانية متسارعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

منذ بداية موسم الحصاد .. توريد 89 ألف طن من القمح لمواقع التخزين والاستلام بالصوامع والشون في بني سويف

اقماح بني سويف
اقماح بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

واصلت مواقع التخزين والاستلام من الصوامع والشون بمحافظة بني سويف استقبال كميات القمح الموردة من المزارعين ضمن موسم توريد محصول القمح المحلي للعام الجاري 2026، وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم المنظومة وتوفير جميع التيسيرات اللازمة للمزارعين لتشجيعهم على توريد أكبر كمية ممكنة من المحصول دعمًا لمنظومة الأمن الغذائي.

حيث أوضح محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين أن إجمالي الكميات الموردة منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم أكثر من 89 ألف طنًا، تم استلامها بمواقع التخزين المختلفة من الصوامع والشون الحكومية على مستوى المحافظة، مؤكدًا انتظام عمليات الاستلام وتقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين لتيسير إجراءات التوريد.

كما أشار مدير التموين إلى تكليفات اللواء عبد الله عبدالعزيز محافظ بني سويف،بتقديم كافة التيسيرات المطلوبة لأعمال التوريد وتذليل أي معوقات في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، مع التشديد على سرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين دون أي تأخير، وتوفير مناخ تنافسي لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول تتجاوز ما تم توريده الموسم الماضي، لاسيما في ظل الأسعار التنافسية التي حددتها الحكومة بـ2500 جنيه للأردب زنة 150 كجم.

فيما أضاف محمد أمين وكيل وزارة الزراعة بأنه تم الانتهاء من حصاد نحو 62 ألف فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح على مستوى المحافظة والبالغة 116 ألفًا و381 فدانًا، وذلك حتى 4 مايو الجاري، مشيرًا إلى استمرار أعمال الحصاد والتوريد بمختلف القرى والمراكز وسط متابعة ميدانية متواصلة من أجهزة الزراعة والوحدات المحلية والتموين.

هذا ويواصل رؤساء الوحدات المحلية متابعاتهم لانتظام سير العمل بمنظومة توريد محصول القمح وفق خطة المحافظة المعدة بالتنسيق بين وزارتي التموين والزراعة، بهدف توفير الوقت والجهد على المزارعين وضمان سرعة استلام المحصول، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ خلال الموسم.

بني سويف قمح بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تحرك عاجل في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

جنيهات ذهب

بفارق 880 جنيها.. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب بمصر

الزمالك

أبرزهم بيزيرا.. موقف إصابات رباعي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

الذهب

أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 7 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

أسعار البيض

نزلت 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس

البيض

انخفاض 50 جنيهًا للكرتونة.. تراجع أسعار البيض رغم ارتفاع الدواجن

الجيش الروسي

روسيا تهدّد باستخدام سلاحها النووي ضد ألمانيا

ترشيحاتنا

مجلس الدولة

مجلس الدولة يحسم الجدل.. استمرار الإعفاءات الضريبية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

مدرسة المحلة الرسمية بالمحلة

إصابة 3 مدرسين في واقعة اقتحام ولي أمر مدرسة المحلة الرسمية

الطفل الغريق

بعد 3 أيام بحث..العثور على جثة طفل غارقا بترعة "أم إسماعيل" بقنا

بالصور

بعد طلاقها من علي غزلان..فرح شعبان تثير الجدل بظهورها بالدبلة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

بقوة تتجاوز 1000 حصان.. بنتلي تقترب من إطلاق أول SUV كهربائية بالكامل

بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا

قبل العيد.. طريقة عمل الترمس بكل احتراف

طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف

بصمة إماراتية جديدة.. “الذيب” تدخل عالم الطرق الوعرة برؤية محلية مختلفة

سيارة الذيب
سيارة الذيب
سيارة الذيب

فيديو

الزمالك

القائمة المحظورة.. الزمالك يتصدر قائمة إيقاف القيد بـ16 قضية

فيروس هانتا

بعد إعلان إصابة شخصين| فيروس هانتا يثير الذعر عالميا.. فما هو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد