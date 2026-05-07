منذ بداية موسم الحصاد .. توريد 89 ألف طن من القمح لمواقع التخزين والاستلام بالصوامع والشون في بني سويف

واصلت مواقع التخزين والاستلام من الصوامع والشون بمحافظة بني سويف استقبال كميات القمح الموردة من المزارعين ضمن موسم توريد محصول القمح المحلي للعام الجاري 2026، وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم المنظومة وتوفير جميع التيسيرات اللازمة للمزارعين لتشجيعهم على توريد أكبر كمية ممكنة من المحصول دعمًا لمنظومة الأمن الغذائي.

حيث أوضح محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين أن إجمالي الكميات الموردة منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم أكثر من 89 ألف طنًا، تم استلامها بمواقع التخزين المختلفة من الصوامع والشون الحكومية على مستوى المحافظة، مؤكدًا انتظام عمليات الاستلام وتقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين لتيسير إجراءات التوريد.

كما أشار مدير التموين إلى تكليفات اللواء عبد الله عبدالعزيز محافظ بني سويف،بتقديم كافة التيسيرات المطلوبة لأعمال التوريد وتذليل أي معوقات في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، مع التشديد على سرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين دون أي تأخير، وتوفير مناخ تنافسي لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول تتجاوز ما تم توريده الموسم الماضي، لاسيما في ظل الأسعار التنافسية التي حددتها الحكومة بـ2500 جنيه للأردب زنة 150 كجم.

فيما أضاف محمد أمين وكيل وزارة الزراعة بأنه تم الانتهاء من حصاد نحو 62 ألف فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح على مستوى المحافظة والبالغة 116 ألفًا و381 فدانًا، وذلك حتى 4 مايو الجاري، مشيرًا إلى استمرار أعمال الحصاد والتوريد بمختلف القرى والمراكز وسط متابعة ميدانية متواصلة من أجهزة الزراعة والوحدات المحلية والتموين.

هذا ويواصل رؤساء الوحدات المحلية متابعاتهم لانتظام سير العمل بمنظومة توريد محصول القمح وفق خطة المحافظة المعدة بالتنسيق بين وزارتي التموين والزراعة، بهدف توفير الوقت والجهد على المزارعين وضمان سرعة استلام المحصول، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ خلال الموسم.