حملات مُكثفة للنظافة وإزالة التعديات بمراكز بني سويف تنفيذًا لتوجيهات المحافظ | صور

في ضوء توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة جهودها المكثفة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد مركز ومدينة بني سويف، برئاسة محمد بكري، تنفيذ حملات موسعة للنظافة ورفع المخلفات من عدد من الشوارع الرئيسية والميادين، شملت شارع البشري، وطريق الفيوم القديم، وطريق السادات، وكورنيش النيل، وشارع عبد السلام عارف، إلى جانب أعمال التجميل وزراعة المسطحات الخضراء بالمدينة الصناعية شرق النيل.

كما استمرت أعمال النظافة بالقرى ورفع المخلفات من عدد من الطرق والمحاور الحيوية، فضلًا عن متابعة أعمال تركيب الإنترلوك وإزالة المعوقات، مع تنفيذ حملات إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية بعدد من القرى، وإيقاف حالات بناء مخالف، ورفع الإشغالات على الطرق الزراعية.

وفي مركز ومدينة ببا، برئاسة أحمد علاء الدين، تواصلت أعمال النظافة ورفع المخلفات بشوارع المدينة الرئيسية، إلى جانب تنفيذ أعمال تهذيب الأشجار والتجميل ببعض الشوارع، مع استمرار حملات النظافة بالقرى والطرق الرئيسية ورفع التراكمات.

كما تابعت الوحدة المحلية عددًا من الأنشطة الثقافية والمجتمعية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بالتوازي مع تكثيف الحملات التموينية والرقابية على المحال العامة والأنشطة التجارية، والتي أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر المتنوعة الخاصة بمخالفات الغلق، وعدم الإعلان عن الأسعار، ومزاولة النشاط دون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة ناصر، برئاسة شوقي هاشم، استمرت حملات النظافة والتجميل بشوارع المدينة والقرى التابعة، حيث تم رفع التراكمات والمخلفات ونقلها إلى مصنع كوم أبو راضي، إلى جانب تنفيذ حملة إشغالات مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أسفرت عن تحرير 316 محضرًا متنوعًا ورفع الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية والانضباط بالشوارع.

كما تم تنفيذ حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرية بهبشين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة الفشن، برئاسة مدحت صلاح، واصلت الوحدة المحلية جهودها في التواصل المباشر مع المواطنين، حيث عقد رئيس المركز لقاءً مع عدد من الأهالي للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم المتعلقة بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والتصالح وإشغالات الطرق، مع توجيه الجهات المختصة بسرعة دراسة المشكلات والعمل على حلها.

كما تابع رئيس المدينة أعمال توريد القمح بالشون المعتمدة بمركز الفشن، مع التأكيد على سرعة الاستلام ومنع التكدس.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، برئاسة أحمد توفيق، بعقد اللقاء المفتوح لفحص شكاوى المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، كما تمت متابعة أعمال الموجة الـ29 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وعلاوة على ذلك، تمت متابعة أعمال رش وتعقيم أماكن انتشار الناموس والبعوض بالتنسيق مع وحدة الملاريا، حيث شملت أعمال الرش والتعقيم مناطق عزبة الجنادي، والمشارقة، وكفر الخليدي.



