جامعة بني سويف تحصد المركز الأول في مسابقة الطالب المثالي على مستوى الجامعات المصرية

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، فوز الطالب عبد الرحمن علي فتحي، بكلية العلوم، بلقب الطالب المثالي على مستوى الجامعات المصرية.

كما حصدت الجامعة المركز الثاني في مسابقة فرق الجامعات للطلبة المثاليين، والتي ضمت الطلاب عبد الرحمن علي فتحي (كلية العلوم)، وخالد أحمد كمال (كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء)، ورحاب يحيى عبد الرازق (كلية السياسة والاقتصاد)، وأروى علي عثمان (كلية الطب البشري).

كما فازت الجامعة أيضًا بالمركز الأول على مستوى جامعات إقليم الصعيد في مسابقة سفراء النوايا الحسنة والتي أقيمت خلال الفترة من 3 إلى 6 مايو الجاري بجامعة الفيوم.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور حمادة محمد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام الهواري، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومحمد سليم، أمين عام الجامعة، وبمتابعة كابتن محمد فاروق، مدير عام إدارة رعاية الشباب.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للطلاب الفائزين، معربًا عن بالغ فخره واعتزازه بهذه الإنجازات المشرفة، مؤكدًا أن ما حققه الطلاب يُجسد النموذج المضيء لطلاب جامعة بني سويف القادرين على المنافسة والتميز على المستوى القومي، مشيرًا إلى حرص إدارة الجامعة على دعم ورعاية الطلاب الموهوبين والمتميزين في مختلف المجالات.

كما وجه الدكتور طارق علي، الشكر والتقدير للجنة التحكيم بجامعة بني سويف، والتي كان لها دور بارز في اختيار وإعداد الطلاب المتميزين، برئاسة الدكتور هنداوي عبد اللاهي، عميد كلية الخدمة الاجتماعية التنموية، والدكتورة مروة محمود، عميد كلية الألسن، والدكتور محمد عبد الرحيم، وكيل كلية الخدمة الاجتماعية التنموية لشئون الدراسات العليا، والدكتورة شيماء سيد عبد العاطي، رئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، والدكتور محمد سيد صالح، ولمسئولي رعاية الشباب بالجامعة علي جهودهم المخلصة في تدريب الطلاب واكتشاف الموهوبين بمختلف المجالات الرياضية والثقافية والعلمية وغيرها من الأنشطة، بما يليق باسم جامعة بني سويف ومكانتها.

وأكد الدكتور حمادة محمد أن قطاع التعليم والطلاب يولي اهتمامًا بالغًا بتوفير بيئة محفزة تدعم الإبداع وتكتشف الطاقات الشابة، من خلال منظومة متكاملة من الأنشطة والبرامج التي تسهم في بناء شخصية الطالب بشكل متوازن، وإعداد جيل قادر على التميز والمنافسة على مختلف المستويات.

وأوضح كابتن محمد فاروق أن تلك النتائج المشرفة جاءت ثمرة لجهد متواصل وعمل جماعي بين الطلاب وفريق رعاية الشباب، فهي نتاج برامج تدريبية متكاملة وحرص دائم على اكتشاف المواهب وتنميتها في شتى المجالات لرفع اسم الجامعة عاليًا.